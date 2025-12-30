Haberler

AK Parti'li Bursalı'nın girişimiyle ihtiyaç sahibi aileye sosyal destek

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın girişimiyle, Karabağlar ilçesindeki Kurucu ailesi için sosyal destek süreci başlatıldı. Ailenin sağlık sorunları ve maddi zorlukları, ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilecek.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın girişimiyle İzmir'in Karabağlar ilçesinde zor koşullarda yaşayan Kurucu ailesi için sosyal destek süreci başlatıldı.

Bursalı, yaptığı yazılı açıklamada konunun kendisine ulaşmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iletişime geçildiğini, Karabağlar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekiplerinin aynı gün evde sosyal inceleme gerçekleştirdiğini belirtti.

İncelemede baba Tamer Kurucu'nun geçirdiği kalp krizi ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle çalışamadığı, iki çocuğunun sağlık sorunları bulunduğu, evin elektriğinin kesik olduğunun tespit edildiğini aktaran Bursalı, ailenin sağlık durumunun yakından takip edileceğini, sosyal destek sürecinin ilgili kurumlar tarafından sürdürüleceğini ifade etti.

Bursalı, Kurucu ailesinin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Politika
