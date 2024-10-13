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Zeybekci: Hedef Anadolu, Türkiye'ye yöneliyorlar

Zeybekci: Hedef Anadolu, Türkiye'ye yöneliyorlar
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, İsrail'in Türkiye'ye yönelik saldırganlıklarının ardında yatan hedeflerin farkında olduklarını belirtti. Zeybekci, enflasyonla mücadelede üretim seferberliği çağrısında bulundu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, İsrail'in saldırganlığının ardındaki hedefi bildiklerini belirterek, "Hedefinizin Anadolu olduğunu, Türkiye olduğunu, Türk İslam coğrafyasının çadır direğinin Türkiye olduğunu biz biliyoruz." dedi.

Zeybekci, Babadağ Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Babadağ 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bugüne kadar millete hizmet etmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

AK Partililer olarak birbirlerini Allah rızası için sevdiklerini belirten Zeybekci, "Mevzubahis vatansa değil, o vatan birliğinin etrafında bir araya gelen insanlar olarak seviyoruz. Bir de biz birbirini seçme imkanı olmayan kardeşleriz. Bizim için üç altın kural vardır. Söz verdik mi az veririz ama canımız pahasına tutarız. Az konuşuruz ama asla yalan söylemeyiz. Emaneti her türlü milletin emanetleri de dahil olmak üzere ne ihanet ederiz ne de hiçbir kimseye ihanet ettiririz. Üç altın kuralımızla bugün bu şehirde alnı açık, başı dik, biz dolaşıyoruz." dedi.

Zeybekci, İsrail'in saldırganlığının ardındaki hedefi bildiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye bir devdir. Onun için Türkiye dev problemlerle karşılaşır. Öyle kıytırıktan problemlerle değil. Etrafımızdaki ateş çemberini gayet iyi biliyoruz. Sizin soyunuzu da sopunuzu da biliyoruz. Bin yıldan beri uğraştığınız hikayeyi, Haçlı Seferleri'ni biliyoruz. Kullandığınız uşakları da biliyoruz. Bugün yaptığınız işi de biliyoruz ve görüyoruz. Hedefinizin Anadolu olduğunu, Türkiye olduğunu ve bu coğrafyanın, bu Türk İslam coğrafyasının çadır direğinin Türkiye olduğunu biz biliyoruz."

Milletvekillerinin mecliste yoğun mesaisini sürdürerek gerekli reform, üretim seferberliği konularında çalışmalarını tamamlandığını ifade eden Zeybekci, enflasyonla gerçek mücadelenin üretmek, arzı ve malı arttırmak olduğunu dile getirdi.

Zeybekci, Merkez Bankasının rezervlerinin oldukça iyi durumda olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası 170 milyar dolar eksilerden bugün toplam stokları rezervleri 157-158 milyar dolar tarihi zirvede. Artık Merkez Bankamızın dilediği şekilde bu ekonomi politikalarıyla ilgili uygulamalarını göreceğiz. Kurla ilgili beklentilerimizi de bu sene ocak birden itibaren, yıl sonu itibarıyla yüzde 22-23'ler civarında öyle hesaplayabilirsiniz. Önümüzdeki sene de bunun yüzde 12-15 maksimum seviyesinde göreceksiniz. Çünkü Türkiye Merkez Bankası, rezervler olarak çok güçlüdür. Dilediği şekilde bunu yönetebiliyor. Böyle olacak dediği şey de öyle oluyor."

Mevcut AK Parti Babadağ İlçe Başkanı Fatih Karakurt'un tek aday olduğu kongreye AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan ve Nilgün Ök, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve eski Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da katıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Politika

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