Zelenskiy: Barış Görüşmelerine Hazırız, Ancak Rusya ve Belarus'ta Olmamalı

Zelenskiy: Barış Görüşmelerine Hazırız, Ancak Rusya ve Belarus'ta Olmamalı
Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin barış görüşmelerine hazır olduklarını açıkladı. Görüşmelerin Rusya ve Belarus dışında herhangi bir yerde yapılabileceğini belirten Zelenskiy, ülkesinin bakış açısının cephe durumuna dayanacağını vurguladı. Ayrıca, Ukrayna'nın 250 savaş uçağı hedefi ve mali destek ihtiyacına da değindi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya- Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanması için görüşmelere hazır olduklarını belirterek, "Eğer bir sonuç elde edebileceksek görüşmeler nerede olacaksa olsun. Rusya veya Belarus'ta olmadığı sürece hiç fark etmez" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için gerçekleştirilmesi beklenen barış görüşmelerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Zelenskiy basın mensuplarına Ukrayna'nın görüşmeler için hazır olduğunu belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı açıklamasında, barış görüşmelerinin Rusya ve yakın müttefiki Belarus'un sınırları dışında herhangi bir yerde düzenlenmesinden memnun olacağını belirterek, "Eğer bir sonuç elde edebileceksek görüşmeler nerede olacaksa olsun. Elbette Rusya veya Belarus'ta olmadığı sürece neredeyse hiç fark etmez" ifadelerini kullandı. Ukraynalı lider, ayrıca "Ukrayna'ya her şeyi engelleme" çağrılarında bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın bazı tutumları hakkındaki çekincelerine rağmen Macaristan da gerçekleştirilebilecek görüşmelere katılmaktan da memnuniyet duyacağını belirtti.

"Ülkemizin bir parçasını bırakarak geri adım atmayacağız"

Zelenskiy, barış görüşmelerinin cephedeki mevcut durum üzerinden yürütülmesine ilişkin de konuştu. Ukraynalı lider, Rusya'nın Ukraynalı askerlerin çeşitli bölgelerden çekilmesine yönelik talebinin kabul edilmeyeceğini vurgulayarak, "Diplomasiye şu anki konumumuzdan yaklaştığımız son derece açık. Ülkemizin bir parçasını bırakarak geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı. Zelenskiy ayrıca ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin de desteğini aldıklarının altını çizerek, "Önemli olan şu ki, ABD tarafı da bunu nihayet kamuoyuna duyurdu. Başkan Trump böyle bir mesaj verdi" dedi.

Ukrayna, 250 savaş uçağına sahip hava filosu kurmayı hedefliyor

Ukraynalı lider ayrıca ülkesinin geniş kapsamlı bir hava filosu oluşturacağına yönelik açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, söz konusu filonun gelecekte 250 savaş uçağına sahip olacağını ve bu askeri kuvvetin ABD yapımı F-16, İsveç yapımı Gripen ve Fransız yapımı Rafale tipi savaş uçaklarından oluşacağını belirtti. Zelenskiy söz konusu kararın ülkenin hava kuvvetlerini yeniden inşa etmek için önemli bir stratejik adım olduğunu ve Ukrayna'nın uzun vadeli emniyetini güvence altına alacağını aktardı. Ukraynalı lider, "Şu an İsveç, ABD ve Fransa ile eş zamanlı müzakereler yürütüyoruz. Amacımız 250 uçaklık bir filo oluşturmak. Bu bizim geleceğimiz. Üç ana platform seçtik. Görevlerimiz ve kaynaklarımız göz önünde bulundurulduğunda F-16, Gripen ve Rafale platformlarının en uygun çözümler olduğuna karar verdik" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy açıklamasında, Ukrayna ordusunun modern hava sistemleri ile yenilenmesinin sadece ülkenin savunma kapasitesini güçlendirmekle kalmayacağını, ayrıca Ukrayna savunma sektörünün Batılı teknoloji ekosistemine eklemlenmesine de yardımcı olacağını belirtti.

"Ukrayna müttefiklerinden 2 veya 3 yıl daha istikrarlı finansman almalı"

Zelenskiy açıklamasında ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın Rus petrol şirketlerine uyguladığı yeni yaptırımlara da değinerek, ABD'li siyasetçilere Rusya'ya yönelik daha ağır yaptırımlar uygulama çağrısında bulundu.

Ukrayna'nın mevcut mali durumuna da değinen Ukraynalı lider, ülkesinin Avrupalı müttefiklerinden iki veya üç yıl daha istikrarlı finansman almasının gerekeceğini vurguladı. - KİEV

