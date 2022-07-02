Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Sakarya'da partililerle buluştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sakarya'da partililerle bir araya geldi, esnaf ziyaretinde bulundu.

Partililer tarafından kent girişinde karşılanan Özdağ, otobüsle şehir turu atarak vatandaşları selamladı.

Daha sonra partisinin Erenler İlçe Başkanlığını ziyaret eden Özdağ, partililerle buluştu. Sakarya Caddesi'ndeki esnafı da ziyaret eden Özdağ, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Özdağ, ziyaretlerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Türkiye'nin, NATO'ya katılma sürecinde olan Finlandiya ve İsveç'e yönelik kaygılarının giderilmesi için üç ülke arasında imzalanan üçlü muhtırayı değerlendirmesini istemesi üzerine Özdağ, bunun Türkiye'nin bir başarısı olmadığını savundu.

Hükümete bu konuda eleştiri yönelten Özdağ, 2023'te yapılacak genel seçimi de değerlendirdi.

Özdağ, "2023 seçimleri, Erdoğan'ın emeklilik seçimi olacak inşallah. Erdoğan gidecek ve giderken Zafer Partisi 10 milyon sığınmacı ve kaçağın ülkelerine geri dönüş sürecini başlatacak. 2023 seçimleri, bu anlamda Türkiye için bir referandum niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.