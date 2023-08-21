Yusuf Ziya Yılmaz: "Millet yerel seçimlerde de büyük bir teveccüh gösterecek"

DÜZCE(İHA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "31 Mart 2024 seçimlerinde AK Parti'ye millet büyük bir teveccüh gösterecek" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Düzce İl Başkanlığına gelerek partililerle bir araya geldi. Burada basın açıklaması yapan Yılmaz, 31 Mart Seçimlerinde halkın yine tercihinin AK Parti'den yana olacağını söyledi.

"Depremler ciddi zarar oluşturdu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, yaşanan depremlerde kaybın çok büyük olduğunu belirterek "1999 depreminden sonra adeta yeniden inşa edilen güzel Düzce'mizde olmaktan son derece mutluluk duydum. 17 Ağustos Marmara depremi olduğunda Samsun'da yeni belediye başkanı olmuştum. 18 Nisan 1999'da seçim olmuştu. Türkiye'nin üçte biri yıkıldı. Tıpkı 6 Şubat depreminde olduğu gibi milyarlarca dolar kaybı var. İstanbul'u, Sakarya'mızı, Düzce'mizi, Kocaeli'mizi ve bütün buradaki il ve ilçelerimiz bu depremin travmasının oluştuğu bir ülkede Samsun'da belediye başkanı olarak ben nasıl hayal ettiğim işleri yapacağım? Merkezi hükümetle hangi projeyi konuşabilirim diye kaygıya kapılmıştım. Ama arkadaşlar ülkemiz büyük ülke! Elhamdülillah o yaralar sarıldı. Sıkıntılar çekilmedi mi? çekildi. Ama bu vesileyle ben 17 Ağustos ve 12 Kasım depreminde hayatını kaybedenlere buradan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum" dedi.

"Yerel hizmetleri incelemek"

Şehir destek programı için geldiklerini söyleyen Yılmaz, hizmetleri değerlendireceklerini belirterek "Düzce'deki programımız yerel yönetim hizmetlerini yerinde görmek, belediye başkanımızın yaptığı hizmetlerle ilgili biz sürekli iletişim ve istişare içindeyiz. Biz buna şehir destek programları diyoruz. Şehir destek programları, böyle kısa ama öz, ön programı veya fazla organizasyon detaylarıyla uğraşmaksızın koşar adım gidelim bir ilimize. Orada hemen arkadaşlarımızla istişare edelim. Orada yapılan işleri kısa ölçekli de olsa müzakere edip oradan bir başka ilimize geçmeye çalışalım diye bugün Düzce'mizdeyiz. Bugünkü ziyaretimizin amacı tamamen burada yapılan, gerek merkezi hükümetimizin, gerekse de yerel yönetimimizin hizmetlerini değerlendirmek, istişare etmek ve onlara belki tecrübemizle veya gördüğümüz, bir gözlem sonucu elde ettiğimiz bir değerlendirmeyle küçük katılar da verebiliriz.

Bazı ilhamlar da alabiliriz. Burada güzel bir şey yapılmış. Bu güzel şeyi başka şehre de tavsiye edelim diyebileceğimiz şeyler olur düşünceleriyle, bu seyahatleri planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"AK Parti dünyanın en güçlü siyasi hareketlerinden birisi"

AK Parti'nin 11,5 milyon üyesi olduğunu bildiren Yusuf Ziya Yılmaz, "AK Parti güçlü bir siyasi hareket. Hatta dünyanın en güçlü siyasi hareketlerinden bir tanesi. Bizim 11,5 milyon üyemiz var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu kadar büyük üyesi olan bir siyasi hareket, bir parti olmamış. O bakımdan böyle katılımcı bir demokrasi kültürünün üzerine inşa edilmiş bizzat insan odaklı bir siyaset yapma biçiminin ve bu biçimin ortaya koyduğu sonuçların 11 milyon 12 milyon kadar insanın da üyesi olduğu bir siyasi parti haline bu partiyi getiren Cumhurbaşkanımıza minnet ve şükranlarımızı sunalım" ifadelerinde bulundu.

"AK Parti'yi millet kurdu"

Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti'yi milletin kurduğunu işaret eder "Biz milletin partisiyiz. Milletin gönlünden çıktık. AK Parti'yi Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'Millet kurdu bizim partimizi' dedi. Hakikaten AK Parti'yi millet kurdu. Milletin bağrından çıktı. Bir ihtiyaçtan ötürü çıktı. ve bu ihtiyacın gereği de dalga dalga ülkeye dağıldı ve AK Parti gördüğünüz gibi büyük bir hareket haline geldi. Bu ülkeye 20 yıldır, 22 yıldır hizmet eden ve bundan sonra da yıllarca da hizmet edecek olan bir siyasi partinin içinde olmak bizim de çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miraslar, övüneceğimiz şeylerden birisidir" dedi.

"Hizmet yapamazsak ne konuşacağız"

AK Parti siyasi hareketinin diğer siyasi hareketlerinden birkaç farkı olduğunu söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti; "Biz bir kere hizmet odaklı bir siyasi hareketiz. Yani bizim siyaset seçimimizin temelinde hizmet var. Biz hizmeti bir siyasal iletişim aracı olmak zorunda görüyoruz. Yani siyasetimizi hizmet yapmaksızın ideolojiyle yürütebileceğimizi asla düşünmüyoruz. İdeolojimiz yok değil, ideolojimiz var. Muhakkak ki en güçlü siyasal ideolojilerden birisi AK Parti'de var. Ama biz hizmeti bu siyasal iletişimin insanlarla kurulacak olan bu diyaloğun hizmetin önemli bir ögesi olduğunu düşünüyoruz ve hizmet bizim siyasal iletişim aracımızdır. Hizmet yapmıyorsak biz neredeyse konuşmaya mevzu bulamayız diye kaygı duyacak kadar bir hizmete endeksli, hizmete odaklı bir misyonuz. Bunun altını çizmek istiyorum. Hepiniz de bu misyona sahipsiniz. Sizi de bir araya getiren duygu ve düşüncenin de temelinde ben bunun olduğuna inanıyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımız bazen sözlerinde diyor ki 'Biz dertliyiz arkadaş' diyor. Bu dert denen şeyin ne olduğunu anlatmak istediğimizde bu hizmeti buluyoruz. Hizmet yapma aşkının hizmet yapma arzusunun bu ülkede yaşayan insanların hayatını daha iyi hale getirmek, daha güzelleştirmekle ilgili bir arzunun isteğinin insanın oluşturduğu tesirden bahsediyor Cumhurbaşkanımız. Biz dertliyiz diye."

"Millet yine bizi seçecek"

Yılmaz son olarak ise "Allah'ın izniyle önümüzde 31 Mart 2024 seçimlerinde de millet yerel seçimlerde de büyük bir teveccüh gösterecek. Bu ülkede iyi bir siyasi muhalefet olsa bu ülkede AK Parti siyasetinin karşısında ya ey AK Parti yani bunu böyle yapmayın, şöyle yapın. Böyle yaparsanız daha iyi olur diyebilecekleri bir şey varsa biz onu dinlemeye hep hazır, onu incelemeye, onu değerlendirmeye hep hazırdık ama hiçbir zaman böyle bir şeyleri olmadı. Hatırlıyor musunuz? Hiçbir zaman olmadı" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ve beraberindekiler partililerle yaptıkları toplantının ardından Düzce Belediyesine geçtiler. - DÜZCE