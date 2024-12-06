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Yusuf Ziya Yılmaz'dan CHP'li Belediyelere Eleştiriler

Yusuf Ziya Yılmaz'dan CHP'li Belediyelere Eleştiriler
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, CHP'li belediyeleri eleştirerek, konserlerin seçim kampanyalarını finanse etmek için kullanıldığını belirtti. Belediyelerin işçi çıkarma uygulamalarına ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarına dair önemli açıklamalar yaptı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Konserler kültür hareketi değil de yaptıkları seçim kampanyasındaki masrafları finanse etmek için kullandıkları bir amaca dönüştürülmüş." dedi.

Yılmaz, partisinin Erzurum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra tüm belediyeleri ziyaret ederek gelecek planlamaları yaptıklarını söyledi.

CHP'li belediyeleri eleştiren Yılmaz, "Oturdukları hiçbir ortamda hizmetten bahsettiklerini duymadım. Onların kafasında şehirlerin dönüşümlerinden ziyade siyasi geleceklerini, siyasetlerinin kendilerine yansıtacağı yeni makam ve görevlerin omuzlarına dikilecek olan rütbelerin ne olacağı ile meşguller. Bunun yüzünden birbirlerinin yüzünü tırmalamakla meşguller." diye konuştu.

Bazı belediyelerde yaşanan işçi çıkarmalarına tepki gösteren Yılmaz, muhalefet belediyelerin verdikleri sözleri tutmadıklarını söyledi.

"Milletimize şikayet ediyorum"

Yılmaz, şöyle devam etti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz 5 sene 7 ay içerisinde 3 bin 500'e yakın insanı işten atmış ve onun yerine de kim olduğu belli olmayan 9 bin insanı işe almış. Bu işçi kıyımı değil midir? Bu zavallı insanların, ekmeğini evine götürmekten başka bir amacı olmayan bu insanların ekmeğine mani olmak kul hakkı değil midir? Onların felsefinde böyle kul hakkı olmadığı için biz belki böyle düşünüyoruz. O bakımdan bunun iyi bilinmesini istiyor ve milletimize şikayet ediyorum. Milletimizin gözünden kaçar diye hatırlatmaya çalışıyorum."

Muhalefet belediyelerinin konser harcamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Yılmaz, "Kültür hizmeti başlığı altında organize ettikleri konserlerde, sanatçıya verilen parayla hiç alakası olmayan oranla 'başka yerlere sahne kurmak için harcadık' diyorlar. 'O organizasyon için organizasyon firmasına o paraları harcadık' diyorlar. Bir bakıyoruz o organizasyon firmalarına, bunların seçimlerini organize eden seçim organizasyon firmaları." ifadelerini kullandı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Konserler kültür hareketi değil de yaptıkları seçim kampanyasındaki masrafları finanse etmek için kullandıkları bir amaca dönüştürülmüş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz 2019'dan bu yana 13 milyar lira konser işlerine para harcamış. 382 milyon 790 bin dolar para harcamışlar konser organizasyonuna. Ankara Büyükşehir Belediyesi de 61 milyon 691 bin dolar para harcamış. 2 milyar lirayı aşkın bir para." değerlendirmesini yaptı.

"En borçlu İzmir Büyükşehir Belediyesi"

Muhalefet belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarla ilgili de konuşan Yılmaz, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna 8,4 milyar lira borcu var. En borçlu belediye de İzmir Büyükşehir Belediyesi. Sigorta pirimi ödemek gibi bir sorumluluğu yok demek ki İzmir'in borcu 9,6 milyar lira. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 5,9 milyar lira, Adana 4,2 milyar lira, Şişli Belediyesinin 2,5 milyar lira borcu var. Milletimize şikayet ediyorum bunları." dedi.

Yılmaz ayrıca AK Parti belediyeciliğinin varlık felsefesinde insana hizmet olduğunu aktardı.

Toplantıya, AK Parti Erzurum İl başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Politika
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