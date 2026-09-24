Yüksekova Spor Kulübü, TBMM’de MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ı ziyaret etti

Yüksekova Spor Kulübü, TBMM’de MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ı ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi ekibi Yüksekova Spor Kulübü, TBMM’de MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’a ziyaret gerçekleştirdi. Yıldız, kulübe başarı dileklerini iletti ve ziyaretten dolayı teşekkür etti.
Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yüksekova Spor Kulübü, TBMM'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı ziyaret etti.
Ziyarette Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, Başkan Yardımcısı Seyhan Töre, Takım Antrenörü Kübra Şen, Takım Kaptanı Bahar Kol ve diğer sporcular yer aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yüksekova Spor Kulübü'ne başarı dileğinde bulunarak, ziyaretleri için teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı