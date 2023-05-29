Yüksekova'da Erdoğan'ın kazanması halaylarla kutlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre kazan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı vatandaşlar halaylarla kutladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de sabah saatlerinde vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandık başına gitti. Saat 08.00'da başlayan oy verme işlemleri 17.00'da tamamlandı. Türkiye geneli oyların çoğunu alan Recep Tayyip Erdoğan'ın önde götürmesi sevinçle karşılandı. Bunun üzerine Yüksekova İpekyolu üzerinde bulunan AK Parti teşkilatı akşam saatlerinde bulundukları bina önünde toplayarak davul zurna eşliğinde saatlerce halay çektiler. AK Parti teşkilatının binasına da Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük resmini astılar. Kutlama havai fişek ve halaylarla devam etti. - HAKKARİ

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