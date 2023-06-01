YSK Başkanı Ahmet Yener: Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kesin Sonuçları Resmi Gazete'ye Gönderildi

YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayısta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylamasının kesin sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanması için gönderdiklerini duyurdu. Adayların aldığı oy oranlarına dair bilgilendirmelerde bulunan Ahmet Yener, yapılan itirazların değerlendirildiğini, karara bağlandığı ve sonuç olarak Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 milyon 834 bin 589 oyla Cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayısta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Seçim ikinci tur oylamanın kesin sonuçlarının Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayısta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylamasının kesin sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanması için gönderdiklerini duyurdu. Adayların aldığı oy oranlarına dair bilgilendirmelerde bulunan Ahmet Yener, yapılan itirazların değerlendirildiğini, karara bağlandığı ve sonuç olarak Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 milyon 834 bin 589 oyla Cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum"

Seçim sürecinde yoğun çalışan mesai arkadaşlarına ve çeşitli kurumlara teşekkür eden Yener, "14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçimi birinci tur oylamasının ardından 15 Mayıs 2023 tarihinde Türk siyasi hayatında ilk defa gerçekleştirilen ikinci tur oylama süreci başlamış olup seçim takvimi sürecinde 20 Mayıs 2023 tarihinde yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemi başlamıştır. 14 Mayıs 2023 ile 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında Yüksek Seçim Kurulu paydaşlarıyla birlikte özellikle burada Dışişleri Bakanlığı'nın katkısını da belirtmekte fayda vardır, yeniden ikinci tur oylamaya ilişkin pusulaların basım sürecini tamamlayarak yurt dışında 73 ülke, 151 temsilcilik, 16 merkez ile 46 gümrük kapılarına, oy pusulalarının sorunsuz bir şekilde transferini gerçekleştirmiş ve ikinci tur oylamanın ilk aşaması olan yurtdışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanma süreci başlamıştır. Bu kadar kısa bir sürede bu işlemleri gerçekleştiren Yüksek Seçim Kurulu üyelerine, merkez teşkilatımıza, Dışişleri Bakanlığı temsilcilerine ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yurt dışında oy verme işleminin sona erdiği 24 Mayıs 2023 tarihinden yurt içi oy verme günü öncesinde 73 ülke 151 temsilcilik ve 16 merkezden geri dönüş transferleri gerçekleştirilmiştir. Bu kadar kısa bir süre içerisinde bu işlemlerin gerçekleştirilmesi, planlanması ve bu sürecin zorluluğu göz önüne alındığında Yüksek Seçim Kurulunun ve tüm teşkilatımızın özverili çalışmalarını kamuoyunun takdirlerine saygıyla sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kesin sonuçlar mükerrer sayıda ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildi

Kararın Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıklayan Yener, "Kurulumuz seçim takvimi içerisindeki süreçleri izlemiş ve 31 Mayıs 2023 tarihinde sona eren Cumhurbaşkanlığı ikinci oylamasına ilişkin itirazları dün kurulumuz değerlendirmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu itirazlar sonuçlandırılmış ve 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylama sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir" dedi.

Erdoğan, 27 milyon 834 bin 589 oy aldı

Adayların aldığı oy oranlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Yener, "28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylamasında yurt içinde 52 milyon 93 bin 375 seçmenimizin oy kullandığı görülmüş olup oy kullanma oranı yüzde 85.72 oranında gerçekleşmiştir. Yurt dış gümrükler dahil 1 939 bin 226 seçmenimiz oy kullanmış olup katılım oranı yüzde 56.34 olarak gerçekleşmiştir. Yurt içi ve yurt dışında toplam 54 milyon 23 bin 601 seçmenimizin oy ve toplam katılım oranının yüzde 84.15 olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın toplam 27 milyon 834 bin 589 oy aldığı ve yüzde 52.18 oranında oy oranına ulaştığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 504 bin 724 aldığı ve toplam yüzde 47.82 oy oranına ulaştığı görülmüş olup kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirmeler ve almış olduğu karar sonucunda Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşılmış ve resmi gazeteye gönderilmiştir. Türk milletine ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin karşılaştırılmalı sonuçlarını açıklayan Yener, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçime yurt içinde toplam 53 milyon 993 bin 683 seçmen katılmış olup oy kullanma oranı yüzde 88.92 olarak gerçekleşmiştir. 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan oylamada ise 52 milyon 93 bin 375 seçmenimizin oy kullandığı ve oy kullanma oranının yüzde 85.72 olarak gerçekleştiği görülmüştür. Yurt dışında ise 14 Mayıs 2023 tarihinde 1 milyon 839 bin 470 seçmenimizin oy kullandığı, toplam oy kullanma oranının yüzde 53.73 olduğu görülmüştür. 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan oylamada ise 1 milyon 930 bin 226 seçmenimizin oy kullandığı ve toplam katılım oranının yüzde 56.34 olduğu görülmüştür. 14 Mayıs 2023 tarihinde yurt içi ve yurt dışı toplam 55 milyon 833 bin 153 seçmenimizin oy kullandığı, toplam katılım oranının yüzde 87.4, 28 Mayıs 2023 tarihinde ise 54 milyon 23 bin 601 seçmenimizin oy kullandığı ve 84.15 oranında katılımın gerçekleştiği görülmüştür" diye konuştu. - ANKARA