Yığılca'da Emeklilik Kanunu Mevlid Programı

Mart ayında hayata geçirilen emeklilik kanunu ile emekliliği hak edenler için Yığılca'da mevlid programı düzenlendi. Katılımın yoğun olduğu programa Yığılca protokolü de emeklileri yanlış bırakmadı. Mevlid programının sonunda ise katılanlara pilav ikram edildi.

Mart ayın'da hayata geçirilen emeklilik kanunu ile emekliliği hak edenler için Yığılca'da mevlid programı düzenlendi. Katılımın yoğun olduğu programa Yığılca protokolü de emeklileri yanlış bırakmadı.

Yeniden düzenlenen emeklilik kanunu ile Mart ayında emekliliği hak eden Yığılca'dan yaklaşık 800 kişi için Yağcılar Köyü'nde mevlid programı düzenlendi. Köy konağında düzenlenen mevlid programına kanun ile emeklilik hakkı kazananlar ile siyasi partilerin Yığılca İlçe başkanları, protokol üyeleri katıldı.

Mevlid programının sonunda ise katılanlara pilav ikram edildi. - DÜZCE