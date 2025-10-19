Haberler

Yeniden Refah Partisi Kongresinde Ekonomi ve Gazze Tartışmaları

Yeniden Refah Partisi Kongresinde Ekonomi ve Gazze Tartışmaları
Yeniden Refah Partisi Samsun İl Kongresi'nde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in tutuklanmasını gündeme getirerek ekonomideki sorunları dile getirdi. Ayrıca, arka planda süregelen Gazze barış anlaşmalarının geçerliliği üzerinde de durdu.

YENİDEN Refah Partisi (YRP) Samsun İl Kongresi'ne katılan Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "200 TL'lik banknotun altında bir imza var, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener. 2016 yılında, bugünkü Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, 'Ekonominin en parlak bürokratlarından biri' diyerek Emrah Şener'i övdü. O Emrah Şener bugün devleti zarara uğratmaktan, dolandırıcılıktan tutuklandı. Türkiye'nin en büyük parasının üzerinde onun imzası var. Anlatmak istediğimiz tam olarak budur. İktidarın dikkatini çekmek istediğimiz nokta da budur" dedi.

YRP Samsun İl Başkanlığı 3'üncü Olağan Kongresi, Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye partililer, delegeler ve adayların yönetim kurulu ekipleri katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Kongrede konuşma yapan YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in devleti zarara uğratmaktan ve dolandırıcılıktan tutuklandığını belirterek, "200 liralık banknot tedavüle çıktığında 3 çeyrek altın alabiliyordu. Bugün 1 çeyrek altın alabilmek için 55 tane 200 lira biriktirmek gerekiyor. Yani en büyük paramız olan 200 lira değerinin 150'de 1'ine düştü. 200 TL'lik banknotun altında bir imza var, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener. 2016 yılında, bugünkü Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, 'Ekonominin en parlak bürokratlarından biri' diyerek Emrah Şener'i övdü. O Emrah Şener bugün devleti zarara uğratmaktan, dolandırıcılıktan tutuklandı. Türkiye'nin en büyük parasının üzerinde onun imzası var. Anlatmak istediğimiz tam olarak budur. İktidarın dikkatini çekmek istediğimiz nokta da budur" diye konuştu.

'17 BİN DOLAR DENİLEN YILLIK GELİR, 12 AYDA 10 BİN DOLARA BİLE ULAŞMIYOR'

YRP'nin iktidara geleceği zaman ülkenin huzur ve mutluluğa ulaşacağını söyleyen Suat Kılıç, "Bu kongreler, adım adım, kişi kişi, milli görüşün ayak sesleriyle partimizi iktidara taşıyacak kongreler olacak. 16 Kasım 2025 Pazar günü saat 10.00'da Ankara Arena Spor Salonu'nda, Türkiye'nin tanıklık edeceği en büyük buluşmayı, milli görüşün erleriyle, neferleriyle, kadınları ve gençleriyle birlikte gerçekleştireceğiz. Bu yola çıkarken iktidarın söylemi farklıydı. Yoksullukla, yolsuzlukla ve yasaklarla mücadele edileceği söyleniyordu. Ancak bu anlayış terk edildi. İşte bu yüzden Yeniden Refah Partisi var. Kişi başına milli gelir 17 bin dolar deniyor. Oysa yıllık asgari ücreti topladığınızda 10 bin dolara bile ulaşmıyor. Eğer kişi başına gelir 17 bin dolarsa, bu para kimin cebine gidiyor? Adaleti sağlayacak olan, inşallah milli görüşün düzen anlayışıdır" ifadelerini kullandı.

'GAZZE'DE YAPILAN BARIŞ DEĞİL, TRUMP ŞOVUDUR'

Gazze barış anlaşmasını, Lübnan'a yaptığı saldırılarla bozduğunu belirttiği İsrail'e tepki gösteren Kılıç, "Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde Gazze için bir barış anlaşması imzalandı. Ama bu barış mı? 2 gün sonra İsrail gece yarısı Lübnan'ı bombalamaya başladı. Dün gece ve sabaha karşı da Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye TIR'ların geçişi durduruldu. Netanyahu isterse TIR'lar geçiyor, istemezse geçmiyor. Netanyahu isterse Lübnan'ı, isterse Suriye'yi bombalıyor. Böyle bir adalet, böyle bir anlaşma, böyle bir barış olur mu? Gazze'de yapılan barış değil, Trump şovudur. Eğer bu bir barışsa, tazminatları kim ödeyecek? Resmi kayıtlara göre 70 bine yakın insan hayatını kaybetti. Bu ölümlerin hesabını kim verecek? Cinayetlerin sorumlusu kim? Netanyahu'dan soykırımın hesabı sorulacak mı? Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı. Amerika, eğer gerçekten barış varsa, Netanyahu'yu tutup UCM'ye teslim edecek mi? Yıkılan Gazze yeniden ayağa kaldırılacak mı? Bombalanan evler, okullar, camiler, hastaneler inşa edilecek mi?" dedi.

Kongrede mevcut İl Başkanı Muzaffer Candemir ile Ali Rıza Türedi yarıştı. 204 delegenin oy kullandığı kongrede mevcut İl Başkanı Muzaffer Candemir, 183 oyla yeniden başkan seçildi.

