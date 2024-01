Yeniden Refah Partisi, İzmir'de belediye başkan adaylarını tanıttı. Genel Merkez'de düzenlenen törende adaylar, İzmir'in çeşitli ilçelerinde hizmet ve gelişim vizyonlarını paylaştı.

Yerel seçimler yaklaşırken, siyasi partiler il ve ilçe adaylarını açıklamayı sürdürüyor. Yeniden Refah Partisi de İzmir'de 13 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. Selim Taşkın Konak'tan, Hasan Hüseyin Levent Kınık'tan, Evren Şahin Karabağlar'dan, Hür Erdem Ünal Aliağa'dan, Nazif Tunahan Şen Foça'dan, Özbek Taşdemir Menemen'den, Yusuf Şimşek Kiraz'dan, Samet Koçlu Urla'dan, Ramazan Duran Narlıdere'den, Murat Biçer Gaziemir'den, Süleyman Arabelen Karşıyaka'dan, Salim Ay Çiğli'den ve Ümit Toker Buca'dan aday gösterildi.

"Halka hizmet, şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri öncülüğünde hareket edeceğiz"

Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Cemal Arıkan yaptığı açıklamada, "Yeniden Refah Partisi olarak, İzmir'in tüm ilçelerinde gerçekleştireceğimiz dönüşümlerle, şehrimizin her köşesini daha yaşanabilir, daha gelişmiş ve daha refah bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Her bir adayımız, kendi ilçesinin özgün ihtiyaçlarına ve potansiyeline odaklanarak, yerel yönetim anlayışında yeni bir sayfa açacak projeleri ve vizyonları ile öne çıkıyor. Bu süreçte, partimizin temel ilkeleri olan halka hizmet, şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri öncülüğünde hareket edeceğiz. Adaylarımız, sahip oldukları derin yerel bilgi ve tecrübe ile İzmir'in her bir ilçesinde sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda sürdürülebilir kalkınmayı önceliklendiriyor" ifadelerine yer verdi.

"Modern, sürdürülebilir bir gelişimle ilerleyeceğiz"

Seçim sürecindeki vizyonlarında da değinen Arıkan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vizyonumuz, sadece fiziksel altyapıyı geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda kültürel ve sosyal dokuyu da zenginleştirmek üzerine kurulu. İzmir'in bu değerli adayları, şehrimizin çeşitliliğini ve dinamizmini temsil ediyor. Onların liderliğinde, İzmir'in her ilçesi kendine özgü değerlerini koruyarak, modern ve sürdürülebilir bir gelişime doğru ilerleyecek. Bu adaylar, partimizin İzmir'e ve İzmirlilere olan inancının bir yansımasıdır. Onların aracılığıyla, İzmir'in her bir ilçesini, hem yerel halkın hem de şehri ziyaret edenlerin keyifle yaşayacağı, çalışacağı ve ziyaret edeceği birer merkez haline getirmeyi hedefliyoruz." - İZMİR