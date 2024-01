Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Halaylarla Karşılandı

AK Parti'nin Tokat Belediyesi başkan adayı olarak yeniden gösterilen mevcut Belediye Başkanı Avukat Eyüp Eroğlu, bugün kente geldi. Tokat çevreyolunda uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar başkan adayını halay eşliğinde karşıladı. Eroğlu, vatandaşlardan hem Tokat hem de İstanbul için oy istedi.

Tokat'ın mevcut Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden aday gösterildi. Pazar günü gerçekleştirilen toplantıya katılmak üzere kentten ayrılan Başkan Eroğlu, bugün karayolu ile Tokat'a geldi. Tokatlı vatandaşlar yeniden aday gösterilen başkanlarını karşılamak için Tokat çevreyoluna akın etti. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar Başkan Eroğlu'nu halay çekerek karşıladı. Seçim otobüsünden vatandaşları selamlayan Başkan Eroğlu daha sonra konvoy halinde konuşmanın yapılacağı alana geçildi.

Belediye Sosyal Tesisleri yanında vatandaşlara seslenen Tokat Belediyesi Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye bir söz vardır. Tam da bizi, AK Partimizi, bizlere ifade eden güzel cümledir. On yılda sosyal belediyecilikten, temel belediyeciliğe, yine vizyon belediyeciliğinden gönül belediyeciliğine kadar her an, her daim bu on yılda gücümüzün yettiğince elimizden geldiğince, şehrimize hizmetler üretmeye çalıştık" dedi.

"Tokat neyse İstanbul'da o"

AK Parti İstanbul adayının da belli olduğunu hatırlatan Başkan Eroğlu, "Yine iki gün önce İstanbul adayımız da belli oldu. Biz diyoruz ki Tokat'taki seçim neyse İstanbul'daki de seçim de bizim için o. İnşallah Tokat'ı da kazanacağız, İstanbul'u da kazanacağız. İstanbul'da da hizmet insanı Murat Kurum Bey, değerli bakanımız aday oldu. ve inşallah sizlerin de hepimizin de çok değerli tanıdıkları da vardır. Tokatlı hemşerilerimiz de çoktur. İnşallah 31 Mart'ta da İstanbul'da yine yeniden başkan olacak" diye konuştu. - TOKAT