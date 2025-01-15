Yeni Yol TBMM'de ilk Grup Toplantısını yaptı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına ilişkin, "Çağırsalar gelecek olan bir siyasetçiye operasyon yapmak, itibarsızlaştırmanın hesabını gütmek demektir." dedi.

Arıkan, Yeni Yol'un ilk TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, TBMM'de Yeni Yol Grubu'nun kurulduğunu belirterek, hayırlı olmasını diledi. Arıkan, Yeni Yol Grubu ile milletin sesini Meclis'e çok daha gür taşıyacaklarını söyledi.

İsrail'in ateşkesin konuşulduğu bir dönemde bile mülteci kamplarını bombaladığına ve masumları katlettiğine şahit olduklarını belirten Arıkan, soykırım konusunda ustalaşan İsrail'in, arkasına aldığı güç ile bölgeyi cehenneme çevirmekten hiç çekinmediğini belirtti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığını hatırlatan Arıkan, "Çağırsalar gelecek olan bir siyasetçiye operasyon yapmak, itibarsızlaştırmanın hesabını gütmek demektir. İddia edilen soruşturma ihaleye fesat karıştırma. Bahsedilen firmalarla, iktidarın belediyeleri de iş yapmış ama gözaltına alınan muhalefetin belediye başkanı olmuş. Bu ülkede Beşiktaş Belediye Başkanı'nın başına gelenler Yunus Emre Enstitüsünü soyan başkanın başına gelmedi." diye konuştu.

"Bu, evlenemeyen genci ikna edecek bir rakam değil"

Aile kurumunun tehdit altında olduğunu ve bu tehdidin son dönemde daha belirgin hale geldiğini ifade eden Arıkan, boşanan kişilerin sayısının her gün arttığını, evlenenlerin sayısının ise azaldığını vurguladı.

2025 yılının aile yılı ilan edildiğini ve bu kapsamda evlenecek gençlere 150 bin liralık faizsiz kredi verileceğini anımsatan Arıkan, şunları kaydetti:

"Atılan adımı doğru buluyoruz fakat bu miktar gerçeklikten uzak. Bu, maddi imkansızlıktan dolayı evlenemeyen genci ikna edecek bir rakam değil. Ayrıca üst yaş grubu da esnetilmelidir. Bugün 30 yaşın üstünde olup evlenemeyen sayısı hiç azımsanamayacak kadar fazla. İktidarın bir başka desteği de çocuk başına verilen destek oldu. Yeni doğan bir bebeğe verilecek tek seferlik destek 5 bin lira olarak açıklandı, bu rakam bugün sağlıklı bir bebeğin bir aylık masrafı bile değil. Bu rakamlar da yükseltilmeli, Aile Fonu'na daha fazla destek ayrılmalıdır."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz." sözlerini eleştiren Arıkan, iktidarın yakında enflasyonun sebebini açıklayacağını söyledi. Arıkan, "Onu da Lidyalılara bağlayacaklar, 'Lidyalılar parayı bulmasaydı, bu ülkede enflasyon olmazdı' diyecekler." ifadesini kullandı.

"Emeklilerimiz, asgari ücretliler, hatanızın bedelini ödemek zorunda değil"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye adına, demokrasi adına tarihi bir güne şahitlik ettiklerini belirterek, Yeni Yol Grubu'nun hayırlı olmasını diledi.

Memur emekli maşının yüzde 11,5, Bağ-kur emekli maşının yüzde 15,7, asgari ücretin yüzde 30 arttığını dile getiren Babacan, vergilerin, harçların, kamunun belirlediği pek çok fiyatın ise en az yüzde 45 artırıldığını söyledi. Babacan, "Şu uyanıklığa bak. Emeklilerimiz, asgari ücretliler, sizin hatanızın bedelini ödemek zorunda değil." dedi.

2023 yılının Haziran ayında enflasyonun yüzde 38, 2024 yılı sonunda ise yüzde 44 olduğunu belirten Babacan, "Ne anladık, ne oldu yeni ekonomi yönetimine?" sorusunu yöneltti.

2025 yılının Aile Yılı ilan edildiğini anımsatan Babacan, açıklanan teşvik paketlerinin gerçeklikten uzak olduğunu söyledi. Aile yapısını tehdit eden asıl başka bir konunun bulunduğunu ifade eden Babacan, televizyon dizilerine dikkat çekti. "Ülkemizde aile yapısına en büyük tehdit dizilerdir, bu dizi senaryolarıdır." diyen Babacan, bu konuda önlem alınmasını istedi.

1 Ekim 2023'te başlayan diyalog sürecini önemsediklerini, süreci ihtiyatlı bir iyimserlikle takip ettiklerini söyleyen Babacan, şöyle konuştu:

"Ortada açıklanmış bir yol haritası yok, iktidar bu konuda samimiyetini ispatlayabilmiş değil. 3,5 ay oldu. Sayın Bahçeli her hafta bu konuda bir şey söylüyor ama Sayın Erdoğan bu sürecin neresinde durduğunu açıklamış değil. Hele hele bu önemli mesele, yeni anayasa ve Erdoğan'ın tekrar aday olup olmayacağıyla eş zamanlı tartışıldığında, bizim şüphelerimiz artıyor. Hiç kimse böyle bir sorunun çözümüyle ilgili gayretleri şahsi bir siyasi fırsatçılık alanı olarak görmesin."

"Kınayanın kınamasından çekinmeyiz"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün yeni bir yola çıkmak üzere "Bismillah" dediklerini belirterek, Yeni Yol Grubu'nun hayırlı olmasını diledi.

Kahramanmaraş'ta 2009'da helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasının zaman aşımına uğradığını anımsatan Davutoğlu, "Bir siyasetçinin canına kastedilmesi zaman aşımına uğrarsa diğer canlar nasıl emin olabilir?" dedi.

13 yıl boyunca Suriye'de kimyasal silahlarla katledilen mazlumların derdiyle uykuyu kendilerine haram kıldıklarını söyleyen Davutoğlu, o dönemde muhalefetin kendilerini eleştirdiğini hatırlattı.

Davutoğlu, şunları kaydetti:

"O dönem bizi acımasızca eleştiren, o zalimlerle işbirliği yapmak gerektiğini söyleyen muhalefetin, şimdi Şam'a yardım seferberliği şovuna kalkışmaları karşısında sormak gerekmez m? Yoldaşlarınız olan belediye başkanları bu mazlumların suyunu keserek Kerbela şartlarına mahkum ederken siz neredeydiniz? Beşar Esad'ın düştüğü sabah dahi 'Esad ile konuşmamız lazım' diyerek dünyadan kopuk yaşayan ana muhalefet partisi liderleri neredeydi? Öte yandan 3 ay boyunca Esad ile konuşulması için randevuda bulunulmasını barış çabası olarak görenlerin şimdi fetih türküsü söylemesi ne kadar samimidir?"

22 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrıyı hatırlatan Davutoğlu, barış için atılan her adıma destek vereceklerini daha önce söylediklerini belirterek, "Barışın karşısına çıkan herkesin de karşısında olacağız dedik ama bir şartla. Getirilen teklif, tasarı, çözüm, barış süreci ne derseniz deyin, stratejik nitelikliyse bir amacı varsa sonuna kadar yanında olacağız. Kınayanın kınamasından çekinmeyiz. Orta Doğu halklarını birleştirecek, Orta Doğu'da yeni bir barış düzeni kuracak her çabanın yanındayız. Bize biçilen o dar Sykes-Picot gömleğini yırtmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'ni Cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiğini söyleyen Davutoğlu, "Bir süreç varsa onu açıklama, millete teminat verme, şehit ve gazilerin hissiyatını koruma, bu çözümü sonuna kadar takip ederek, Kürt vatandaşlarımızın haklarını, Kürtçe'nin bu ülkenin asli bir dili olarak korunmasını sağlayacak bir süreci Cumhurbaşkanı açıklamalıdır." dedi.

-Yeni Yol'un Meclis'te 25 milletvekili bulunuyor

Grup toplantısı öncesi kürsüye "Yeni Yol" yazısı asılırken, kürsünün arkasında ise DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin bayrakları yer aldı.

Toplantı sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Yeni Yol Genel Başkanı Celal Mümtaz Akıncı konuşmaların ardından kürsüden aile fotoğrafı verdi.

Öte yandan Yeni Yol'un Meclis'te 25 milletvekili bulunuyor. Parti'nin Grup Başkanlığını İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekilliklerini de Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ yürütecek.