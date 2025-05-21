Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda partilerin genel başkanları, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

İktidarın politikalarının gençleri hüsrana uğrattığını savunan Arıkan, gençlerin haklarının mülakatla gasbedildiğini öne sürdü.

Arıkan, enflasyon karşısında maaşların eridiğini, vatandaşların kredilerle günü geçirme derdinde olduğunu söyledi.

Şanlıurfa ve Muğla'daki ziyaretlerini anımsatan Arıkan, "Çiftçimizin hali maalesef perişan. Zirai don, kuraklık, sel, dolu afetlerini yaşayan çiftçimiz artık önünü göremeyecek duruma geldi." dedi.

Mahmut Arıkan, iktidarın dışarıdan tarım ürünleri ithal etmenin yollarını aradığını iddia etti.

Ziraat Bankasının faizsiz kredi vermesini ve mevcut kredi ödemelerinin ertelenmesini öneren Arıkan, kaynakların alın teriyle yaşayanlara aktarılması gerektiğini ifade etti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Arıkan, endişelerini ve beklentilerini şeffaf şekilde muhataplarıyla, milletle paylaşmaya devam ettiklerini bildirdi.

Arıkan, "'Terörsüz Türkiye' diye ifade ediliyor, biz 'Yaşanabilir bir Türkiye' diyoruz. Bundan kastımız, bu topraklarda bir tek evladımızın daha canının yanmamasıdır. Adaletin tesis edilmesidir. Kalkınmanın süratli ve yaygın olmasıdır. Süreçlerin tek bir kazanıma odaklanmasına biz karşıyız." şeklinde konuştu.

"Terörsüz Türkiye" çalışmalarının kapalı kapılar arkasında değil, TBMM'de yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Arıkan, bu konuda mutabakatın sağlanmış olmasının kendilerini sevindirdiğini, ancak endişelerinin tamamen ortadan kalkmadığını belirtti.

"Kaş yapayım derken göz çıkarmayın"

TBMM'ye sunulacak 10. Yargı Paketi'nin, "Terörsüz Türkiye" sürecinin akıbetini belirleyeceğini söyleyen Arıkan, "Şimdiden uyarıyoruz; kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Eli silah tutanları affederken, eli kalem tutanları, eli pankart tutanları içeride tutarsanız bunun toplumsal vicdanda karşılığı olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Mahmut Arıkan, yargı paketinin, sadece sürecin kapsamıyla sınırlandırılmaması gerektiğini söyledi.

Partisinin akan kanın durması, şiddetin son bulması, yaşanabilir Türkiye'nin inşa edilmesi için atılan her samimi adımın yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurgulayan Arıkan, milletin iradesi yok sayılarak çözümün sağlanamayacağını belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin normalleşmesi, Türkiye'nin demokratikleşmesi sadece 'Terörsüz Türkiye' kavramına hapsedilmemeli. İhtiyacımız olan yaşanabilir bir Türkiye'dir, adil ekonomik düzendir, şahsiyetli dış politikadır. Bugün iktidarın, Amerika, İsrail ve küresel sermaye ile devam eden ilişkileri bizi kaygılandırıyor. Yine de biz, iktidarın dünyada ve bölgede yaşananları görerek, yeni bir planla figüran olmayı değil, yeni bir yol haritası çizmeyi denediğine inanmak istiyoruz."

Gazze'de insanlık suçlarının işlenmeye devam ettiğini vurgulayan Arıkan, yaşanan vahşet karşısında sessizliğin dozunun arttığını belirtti.

Arıkan, Gazze'deki katliama karşı somut adımların atılması için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

"Çek fişi bitir işi"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı.

Sanal kumarın mağduriyetlere neden olduğunu ifade eden Babacan, sanal kumarın başında yer alanların üniversite öğrencilerinin banka hesaplarını kullanarak işlem yaptığını söyledi.

"Yasa dışı kumar ve bahisle mücadele ediyoruz" diyen iktidarın sanal kumara izin verdiğini savunan Babacan, kumar makinelerinin cep telefonları aracıyla vatandaşların cebine girdiğini dile getirdi.

Ali Babacan, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun, Trakya'nın dört bir yanında evladı için gözyaşı döken, dağılmaya yüz tutmuş ailesi için feryat eden tüm annelere, babalara söz veriyorum; biz bu 'sanal kumar' denen kangrenli kolu ülkeden kesip atacağız. Bu ülkedeki tüm anneler için söz veriyorum; biz bu bahsi kapatacağız. Ülkeyi 'sanal kumar' denen bataklıktan kurtaracağız. Yapılacak çok basit, inanın birkaç dakikalık iş. Sanal kumar sitelerine erişimi tek bir tuşa basarak engelleyeceksiniz. Diyorum ki; çek fişi bitir işi, bu kadar basit."

Gençlerle işverenlerin istihdam programları aracılığıyla buluşturulması gerektiğini belirten Babacan, iş dünyasında ihtiyaç duyulan alanların detaylı incelenerek işsiz gençlerin bu alanlara hazırlanmasını önerdi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Babacan, vatandaşların hak ve özgürlüklerinin hiçbir konuda pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, şunları kaydetti:

"Eğer 'çözüm' diyorsak, bu çözümün meşru demokratik siyaset zemininde aranması gerekiyor. Bunun birinci adresi TBMM'dir. Birinci adrestir ama tek adres değildir. TBMM bu konuyla ilgili bilgilendirme, istişare ve yasal düzenlemeler yapmak için en önemli adrestir ama bu sorunların çözümü için sivil toplumun, bu konulara kafa yoran, düşünen insanların da mutlaka sürecin içinde olması gerekir. Konunun taraflarıyla, düşünürleriyle bu sürecin beraber yoğrularak yürümesi gerekir. Eğer yapılanların ve yapılacakların doğru olduğuna inanıyorsa, ülkenin Cumhurbaşkanı'nın bizzat bu süreci sahiplenmesi ve toplumu doğrudan kendisinin bilgilendirmesi gerekir."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Irak'ta bulunması dolayısıyla toplantıya katılmadı.