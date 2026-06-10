Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı yapıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, burada yaptığı konuşmada, pazar günü 6 beldede ara seçim yapıldığını anımsatarak, Saadet Partisinin bu beldelerin en büyüğü olan Mustafapaşa beldesinde yüzde 16 oy alarak üçüncü parti olduğunu ifade etti.

Arıkan, darbe anayasasından kurtulmak gerektiğini ve yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu belirterek, bu ihtiyacı bugün en çok zayıflatan şeyin iktidarın hukuk pratiği olduğunu öne sürdü.

Kumar ve uyuşturucu bağımlılığının son yıllardaki en büyük toplumsal sorunlardan biri olduğunu ifade eden Arıkan, kumar ve uyuşturucunun aileleri dağıttığını, gençleri karanlığa sürüklediğini, toplumu içten içe çürüttüğünü defalarca söylediklerini ancak iktidarın bu çağrılarına kulak vermediğini iddia etti.

Arıkan, geçen hafta buğday ve arpa alım fiyatlarının açıklandığını anımsatarak, bu tutarların çiftçinin yüzünü güldürmediğini, toprağın ve alın terinin hakkını vermediğini söyledi.

Fiyatlar nedeniyle traktörlerle eylem yapan çiftçilere ceza kesilmesine tepki gösteren Arıkan, "Çiftçimizin derdine derman olmak için ne yapılacak? Önce çiftçiyi masa başında değil, tarlanın başında dinleyeceksiniz. Buğday alım fiyatını hasat zamanı değil, ekimden önce açıklayacaksınız. Çiftçiye kar payı bırakılacak. Çiftçi topraktan vazgeçirilmeyecek. Toprak Mahsulleri Ofisi ürün bedelini 45 gün sonra değil, teslimde ödeyecek. Bugün aramızda çiftçilerimiz var. Onları dinledik. Çalışmalarımız hazır. Bugün de Meclis Araştırma Önerisi vereceğiz. Gelin bugün Meclis'te vereceğimiz önerimize 'yok' demeyin. Çiftçimizin derdini, buğdayı, arpayı, tarım politikalarınızı konuşalım." dedi.

"Hiçbir yasa, toprak gasbını meşru hale getirmez"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu hafta başlayacak Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek A Milli Futbol Takımı'na başarılar dileyerek, tüm futbolculara, teknik heyete ve emek verenlere güvendiklerini, onları desteklediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin, Avrupa'nın en büyük ve genç ancak en mutsuz nüfusuna sahip olduğunu savunan Babacan, ülkede hayat pahalılığıyla mücadele etmek zorunda kalan, diploma aldığı halde iş bulamayan ve hayal kurmaktan vazgeçen bir gençlik bulunduğunu söyledi.

Babacan, Türkiye'de 15-34 yaş aralığındaki 24 milyon kişinin 6,5 milyonunun ne işte ne eğitimde olduğunu belirterek, gençleri merkeze alan kalıcı istihdam politikalarına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Bu yılın 5 ayında toplam enflasyonun yüzde 16,6 olduğunu, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 20'ye yaklaşmasının beklendiğini dile getiren Babacan, yıl başında 28 bin lira olarak tespit edilen asgari ücretin bu şartlarda haziran sonu geldiğinde yüzde 20 eriyeceğine işaret etti. Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllarca bu ülkede 1 Temmuz'da asgari ücrete ara zam verilmiştir çünkü işçinin hakkıdır, yıl sonunu beklemek çok uzundur, ilk 6 ayda ne kadarlık asgari ücrette enflasyon sebebiyle erime olduysa o telafi edilmiştir. İlk defa geçen sene 1 Temmuz'u atladılar, şimdi bu yıl yine ara zammın adını bile ağızlarına almıyorlar. Enflasyon, asgari ücretlinin suçu değildir, enflasyonu bu ülkeyi yönetenler üretmiştir. Asgari ücretlinin 1 Temmuz'da ara zam almak hakkıdır, ara zam vermemek hak gasbıdır."

İsrail'in Batı Şeria'da uluslararası hukuku hiçe sayarak sürdürdüğü yerleşke politikaları ve Filistin topraklarının adım adım ilhak edilmesine yönelik girişimlerini yakından takip ettiklerini ve son derece tehlikeli bulduklarını belirten Babacan, İsrail'in işgali sonlandırmaya niyetinin olmadığını gördüklerini söyledi. Babacan, "Hepsinin hesabı er ya da geç sorulacak. İsrail Devleti'nin Batı Şeria'da yerleşimcilere yönelik her bir suçu uluslararası kamuoyuyla birlikte not ediliyor. Hiçbir yasa toprak gasbını meşru hale getirmez. Bugün kendilerini dokunulmaz zannedenler şunu iyi bilsin, Gazze'de işlenen suçlar da Batı Şeria'da sürdürülen hukuksuzluklar da tek tek hepsi kayıt altında, eninde sonunda hukuk işleyecek. Herkes unutsa biz unutmayacağız ve unutturmayacağız." diye konuştu.

Babacan, CHP'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, bu durumun, demokrasi, hukuk ve temiz siyaset meselesi olduğunu söyledi. Babacan, "Türkiye'de dönem dönem demokrasi topyekun ya da kısmi olarak askıya alınmıştır ama sonunda milli iradenin egemenliği yeniden hakim olmuştur. Milletimiz her daim demokrasiden yana iradesini er ya da geç ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.