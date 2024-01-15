Yeni yılın ilk Kabine toplantısı yarın yapılacak! Gündemde emeklilere zam ve terörle mücadele var

Yeni yılın ilk Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Kabine toplantısının ana gündem maddeleri emekli maaşlarına yapılacak ek zammın yanı sıra Suriye ve Irak'ın kuzeyi ile yurt içinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar olacak.

YENİ YILIN İLK KABİNE TOPLANTISI YARIN

Yeni yılın ilk Kabine toplantısı yarın Beştepe'de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak Kabine toplantısının gündemi yoğun olacak.

EMEKLİLERE ZAM GÖRÜŞÜLECEK

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi hükümetin ek zam açıklamasını beklerken, bu konu Kabine'nin ana gündem maddesi olacak. En düşük emekli aylığını da içeren düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinesinde ilgili bakanlıkların yürüttüğü çalışma Kabine toplantısında görüşülecek. Yakında Meclis'e sunulması planlanan düzenlemeye son şeklinin verilmesi bekleniyor.

Kabine'de enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele için atılacak ilave adımlar da görüşülecek. Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma adımlarının piyasalara etkisi ve rezervlerdeki son durum değerlendirilecek.

KABİNE'NİN BİR DİĞER ANA GÜNDEM MADDESİ TERÖRLE MÜCADELE

Kabine toplantısının bir diğer ana gündem maddesi Türkiye'nin terörle mücadele operasyonları olacak. Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimizin şehit düşmesinin ardından İstanbul'daki güvenlik zirvesinde alınan kararlar Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Suriye ve Irak'ın kuzeyi ile yurt içinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar ele alınacak.

Kabine toplantısında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes sağlanması için yürüttüğü diplomatik girişimler ile Kızıldeniz'deki gerilim de masada olacak.

EMEKLİLERİN GÖZÜ HÜKÜMETTEN ÇIKACAK KARARDA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı netleşti. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açtı.

ÇALIŞMA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

Beklentiler üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı. Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, yarın yapılacak Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.

NEDEN ZAM FARKI OLUŞTU?

Memur ve memur emeklileri sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklileri yüzde 15 zam alacak. Buna ek olarak önceki 6 aydan yüzde 29,78'lik enflasyon farkına hak kazandılar. Bu da kümülatif olarak yüzde 49,25 zam anlamına geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir oluşan enflasyon kadar zam alıyor. Son 6 aydaki enflasyon yüzde 37,57 olduğu için işçi ve esnaf emeklilerinin zam oranı bu seviyede kaldı.