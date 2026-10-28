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Yeni Parti kurultayını 14-15 Kasım'da Ankara Arena'da yapma kararı aldı

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Yeni Parti Parti Meclisi, 1. Olağan Kurultay'ın 14-15 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılmasını oy birliğiyle kararlaştırdı. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, 5 Kasım'a kadar üye olanların 8 Kasım'daki genel başkan ön seçiminde oy kullanabileceğini bildirdi.

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Parti Meclisi'nde (PM) 1. Olağan Kurultay'ın 14-15 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılması kararının alındığını bildirdi.

Yeni Parti'nin PM toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında çevrim içi yapıldı.

PM gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Emre, ekonomi, memur ve emekli maaşları üzerinden iktidarı eleştirdi.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na değinen Emre, "Biz, Türkiye'yi Orta Doğu bataklığına sokacak her girişimin karşısındayız." dedi.

Bu tip anlaşmaların, barış zamanında caydırıcılık taşımak için yapıldığına işaret eden Emre, şunları kaydetti:

"Bugün Suudi Arabistan fiilen savaşın içindedir. Havalimanları bombalanmakta, saldırıya uğramaktadır. İran, kendisine yönelik ABD ve İsrail'den gerçekleştirilen her saldırıdan sonra Suudi Arabistan'a saldırmaktadır. Böylesi bir ortamda bu anlaşmayı imzalıyorsunuz ve Mehmetçiği Yemen çöllerine gönderme planı yapıyorsunuz. Husumetlisi olmadığımız ülkelerle neden savaşalım? Yarın İran, Suudi Arabistan'a saldırdığında biz, bunu kendimize yapılmış mı sayacağız? İran'la mı savaşacağız? Suudi Arabistan'la savaşan diğer ülkelerle mi savaşalım?"

"Sarıgül'ün Yeni Parti'yle bir ilişkisi bulunmamaktadır"

PM'de kurultay sürecinin de gündeme geldiğini aktaran Emre, şunları paylaştı:

"Kurultayımızın 14-15 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılması, 14 Kasım saat 10.00'da başlaması, 2 gün sürmesi konusunda oy birliğiyle karar aldık. 5 Kasım'a kadar üye olanlar, 8 Kasım'da gerçekleşecek genel başkan ön seçiminde oy kullanabilecek. Yeni Parti iktidarında, gerek Siyasi Partiler Kanunu'nun daha demokratikleşmesi gerekse de bu tip seçimlerin ön seçim değil, doğrudan seçim olarak yer alabilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız."

Emre'ye, "Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, hakkındaki iddialar sebebiyle partideki üyeliğinin askıya alınması için PM'ye talepte bulunup bulunmadığı" soruldu.

Sarıgül'ün, birkaç gün önce böyle bir düşüncesinin olduğunu kendileriyle paylaştığını aktaran Emre, "Hakkında birtakım yoğun iddialar var. 'Süreç içerisinde Yeni Parti'nin tartışmaya konu olmamasını' istediğini ifade etmişti. Yönetim olarak biz de bu düşüncesine saygı duyduk ve olumlu karşıladık. Kendisiyle iddialar açıklığa kavuştuktan sonra durumu yeniden değerlendirilir ama şu anda Yeni Parti'yle bir ilişkisi bulunmamaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA
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