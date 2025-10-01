Haberler

Yeneroğlu: Düşen Doğum Oranları Hayat Pahalılığı ve Enflasyondan Kaynaklanıyor

Yeneroğlu: Düşen Doğum Oranları Hayat Pahalılığı ve Enflasyondan Kaynaklanıyor
Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye'de düşen doğum oranlarını hayat pahalılığı ve enflasyona bağladı. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin gıda enflasyonundaki yüksek oranları ve kötü ekonomik durumu eleştirdi.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye'de doğum oranlarının düşmesinin hayat pahalılığı ve enflasyon nedenli olduğunu söyledi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni yasama yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında kişi başına en düşük gayrisafi yurt için hasılaya sahip ülke konumunda olduğunu savunan Yeneroğlu, gıda enflasyonunda Türkiye'nin açık ara tüm dünyanın önünde yer aldığını iddia etti.

Yeneroğlu, işçinin, memurun aldığı maaşla ay sonunu getiremediğini ifade ederek, "Zengin daha zengin, yoksul daha yoksul olmuştur. Orta direk kırılmış, zenginle fakir arasındaki makas, utanç verici boyutlara ulaşmıştır." dedi.

Hayat pahalılığı ve enflasyonun milletin umudunu tükettiğini dile getiren ???????Yeneroğlu, "Bu sebeple de doğum oranları son yıllarda aşırı derecede düşmüştür. Doğurganlıkta 2024'te dünya ortalaması 2,25 çocukken, Türkiye'de doğurganlık ortalaması 1,48 ile dünya ortalamasının çok gerisinde kalmıştır. Her nereye gitsek milletimizin mutsuzluğunu görüyorsunuz. Vatandaşlarımızın ekseriyeti gelecekten umudumu kesmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
