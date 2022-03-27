Yemen'in Başkenti Sana, Cumartesi Sabahı Hava Saldırılarıyla Vuruldu - Haberler

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Yemen'in Başkenti Sana, Cumartesi Sabahı Hava Saldırılarıyla Vuruldu

Xinhua - Politika
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Yemen'in Başkenti Sana, Cumartesi Sabahı Hava Saldırılarıyla Vuruldu

SANA, 27 Mart (Xinhua) — Husilere bağlı el-Mesire televizyonu, Yemen'in başkenti Sana'da Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun Cumartesi sabah erken saatlerde gerçekleştirdiği hava saldırılarında isabet alınan Husilerin kontrolündeki sigorta idaresine ait bir binada en az sekiz kişinin öldüğünü, üç kişinin de yaralandığını bildirdi. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

SANA, 27 Mart (Xinhua) — Husilere bağlı el-Mesire televizyonu, Yemen'in başkenti Sana'da Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun Cumartesi sabah erken saatlerde gerçekleştirdiği hava saldırılarında isabet alınan Husilerin kontrolündeki sigorta idaresine ait bir binada en az sekiz kişinin öldüğünü, üç kişinin de yaralandığını bildirdi. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Xinhua / Politika

Suudi Arabistan, Cumartesi, 27 Mart, Yemen, Politika, Haberler

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