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Yavuz Ağıralioğlu: Siyaseti Ayağa Kaldıracağız

Yavuz Ağıralioğlu: Siyaseti Ayağa Kaldıracağız
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kayseri'de düzenlenen 'Halk Buluşması' programında, mülki idare, adalet, üretim ve tarım gibi alanlarda reform yapacaklarını ifade ederek siyaseti ayağa kaldıracaklarını belirtti.

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Mülki idareyi, adaleti, üretimi, tarımı, hayvancılığı, üniversiteleri ayağa kaldıracağız. Hesap verebilir bir siyaseti, ilkeli, ölçülü, ne yaptığı öngörülebilen bir siyasi kulvara çekeceğiz. Siyasetle itibarı birleştirip, siyaseti ayağa kaldıracağız. Ne yapacağı öngörülen siyasetçiler olacağız" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Halk Buluşması' programına katılan Ağıralioğlu, "Devlet yönetmenin tabiatında ciddiyet vardır. Planlama, programlama vardır. Hesap verme mesuliyeti vardır. Yapamazsanız özür dileme asaleti vardır. Anahtar Parti, Türk milletinin ümit ufkuna kuruldu, kalbine yürüyor. Kalbinden memleketin güçlü geleceğine imkan buluyor. Memleketin güçlü yarınlarına, çocuklarımızın gözlerindeki ışıltılara kudret diye sunuyor. Devleti, devlet olarak ayağa kaldıracağız. Mülki idareyi, adaleti, üretimi, tarımı, hayvancılığı, üniversiteleri ayağa kaldıracağız. Hesap verebilir bir siyaseti, ilkeli, ölçülü, ne yaptığı öngörülebilen bir siyasi kulvara çekeceğiz" diye konuştu.

'SİYASETİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ'

Siyasette takınacakları tavra değinen Ağıralioğlu, "Siyasetle itibarı birleştirip, siyaseti ayağa kaldıracağız. Ne yapacağı öngörülen siyasetçiler olacağız. Ne yapacağımızı ne yapmayacağımızı bildiği için milletimize kimi severse sevdiği için mahcubiyet yaşatmayacağız. 'Oy verdik, devlet düşmanlarına gülmezler, haram yemezler, devletin malını mülkünü heder etmezler' diyecekler. O yüzden kalbimize lütfettiğimiz şey memleketin umududur. Allah izin verirse devletin, milletin yarınları sizdedir. Siz bir parti kurmadınız. Siz bir devletin ikinci yüzyılına nefes olmaya, umut olmaya, plan program olmaya karar verdiniz. Devleti devlet, milleti millet, siyaseti siyaset, memleketi memleket, çocuklarımızın geleceğini kudretli yarınlarla birleştirmeye niyet ettiniz. Yola düştünüz. Bismillah dediniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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