Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede kurumlar arası koordinasyon devam ediyor

Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında "2026 Yılı Eylem Planı İzleme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı, 1 Kasım 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girmişti. Eylem Planı'nın yürürlüğe girmesinin ardından, yasa dışı bahis, şans oyunları ve sanal kumar ile mücadele çalışmaları tüm kurumların koordinasyonu içerisinde devam etti.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen 2026 yılı Eylem Planı İzleme Toplantısında, 2025 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar ile yasa dışı bahis, şans oyunları ve sanal kumar ile mücadelede gelinen son aşama kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda, ilgili kurumlar tarafından alınan önlemler ve elde edilen somut sonuçlar değerlendirildi.

Toplantıya Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Siber Güvenlik Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), SPK, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Varlık Fonu ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İletişim Başkanlığı ve Yeşilay yetkilileri katıldı.

Eylem Planı; elektronik haberleşmede ve sanal ortamda teknik tespit ve müdahale; finansal sistemde önleme, tespit ve denetim; kolluk ve adli kapasitenin güçlendirilmesi; cezai müeyyidelerin caydırıcılığı ve uygulamada etkinliğin artırılması; toplumsal farkındalık, eğitim ve bağımlılıkla mücadele; reklam ve tanıtım düzenlemeleri ile uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi olmak üzere 7 öncelik alanı üzerine yapılandırıldı. Toplantıda bu alanların her birine ilişkin gerçekleşmeler ele alındı.

Kullanıcılarla temas sağlayan tüm elektronik kanalları kapsayacak şekilde yürütülen mücadele kapsamında, 2006-2025 döneminde toplam 548 bin 420 yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesine erişim engellenirken, sadece 2024 yılında 232 bin 899, 2025 yılı gerçekleşmesi olarak ise 84 bin 585 internet sitesinin erişimi engellenmiş; yasa dışı bahis sitelerine ait alan adları, yönlendirme linkleri ve mobil erişimler eş zamanlı olarak takip edildi. Sosyal medya platformları, mesajlaşma uygulamaları ve uygulama tabanlı yönlendirmelere ilişkin erişim engelleme kararları uygulanarak, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 548 sunucu ve bağlantı adresi devre dışı bırakıldı.

Toplantıda, finansal sistemin yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayan temel mekanizma olduğu vurgulanarak, bu kapsamda bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık platformları yoğun denetimlere tabi tutuldu. Yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sistemde dolaşımına ilişkin çok sayıda hesap üzerinde detaylı işlem analizleri gerçekleştirilmiş, çok sayıda ödeme kuruluşu ve kripto varlık platformu hakkında adli süreçler başlatıldı. Kripto varlık işlemlerine ilişkin limit ve sınırlar getirildi, şüpheli finansal akışlar soruşturma kapsamına alındı; tespit edilen işlemler adli mercilere bildirilerek el koyma süreçleri başlatıldı. 11 kuruluşun faaliyeti durdurularak, 4 kuruluşun faaliyet izni ise iptal edildi.

Toplumsal düzeyde caydırıcılığın artırılması amacıyla 2025 yılında toplam 42 milyon 144 bin 392 lira idari para cezası uygulandı. Farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verilerek, sağlık ve sosyal hizmetler alanında ise 1 bin 861 eğitim ihtiyacı tespit edildi. Sağlıklı Hayat Merkezlerinde 27 bin 652 kişiye danışmanlık hizmeti sunuldu. Koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici ve rehberlik edici faaliyetlerin pedagojik anlamda sürece önemli katkılar sağladığı vurgulandı.

Uluslararası alanda ise mücadelenin kaynak ülkeler düzeyinde önlenmesi ve ülkeler arası ortak tutum geliştirilmesi amacıyla 43 yurt dışı misyonu vasıtasıyla girişimlerde bulunuldu ve uluslararası kuruluşlar nezdinde iş birliği süreçleri başlatıldı.

Toplantıda ayrıca, bahis ve kumar suçlarına yönelik caydırıcılığın artırılması amacıyla adli ve idari cezaların güçlendirilmesine yönelik yürütülen teknik çalışmalar ele alındı. Finansal sistem üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı işlemlerin önlenmesi kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına ilave yetkiler verilmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı ve finansal kuruluşların bu tür işlemleri engellememesi halinde uygulanacak idari yaptırımların artırılması ve çeşitlendirilmesi hususu görüşüldü.

Ayrıca, yasa dışı bahis ve kumar siteleri ile bunlara hizmet sağlayan yasa dışı ödeme altyapılarının tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik yapılacak teknik ve operasyonel çalışmaların yanı sıra Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bahis ve kumar ile mücadele kapsamında ilave yetkiler verilmesi hususları toplantıda ele alındı. Bu kapsamda gerekli yasal düzenleme ile ilgili hazırlıklar sürdürüleceği öğrenilirken, Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı tüm kurumların iş birliğiyle ve bütüncül bir yaklaşımla uygulanmaya devam edeceği vurgulandı. - ANKARA