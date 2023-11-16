Xi Jinping ve Joe Biden, Çin-ABD İlişkilerini Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Joe Biden, stratejik konular ve dünya barışı hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşme, San Francisco'da yapıldı.

SAN FRANCISCO, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Joe Biden, Çin-ABD ilişkilerinin gidişatı açısından kritik öneme sahip stratejik ve kapsamlı konular ile dünya barışı ve kalkınmasını etkileyen önemli meseleler hakkında samimi ve derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Görüşme Çarşamba günü ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Francisco kentinin yaklaşık 40 kilometre güneyinde bulunan bir kır evi olan Filoli Malikanesi'nde yapıldı.