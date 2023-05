Vehbi Koç: 'Milletimiz bu ihanete gereken cevabı sandıkta verecektir'

14 Mayıs seçimleri için ilçe ziyaretlerine devam eden AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Vehbi Koç Araklı Kadınlar Pazarı açılış programında yaptığı konuşmada Millet İttifakı'nın Van mitinginde teröre alkış tutan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve zafer işareti yaparak terör örgütü sempatizanlarını selamlayan eşi Dilek İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.

AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde iktidara gelmesiyle birlikte kadının toplum içerisinde ön plana çıktığını ve sosyal hayata dahil üreten kadınların milli ekonomiye büyük katkı sağladıklarını ifade eden Milletvekili Adayı Vehbi Koç, kadınların kendi yerel imkanlarıyla birlikte karma değer oluşturup aile bütçesine ve ülke ekonomisine destek olduklarını, ayrıca yerel ürünlerin ve kültürel yaşamı gelecek nesillere aktardıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Araklı'dan her zaman büyük destek aldığını belirten Milletvekili Adayı Koç, "Her zaman yanımızda oldunuz. Bu ülkenin en zor işlerin altında her zaman bir Araklı imzası vardır. Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizlerden razı olsun" dedi.

Muhalefet teröre destek veriyor

Trabzon'un milli ve manevi konularda çok hassas olduğunun altını çizen Milletvekili Adayı Koç "Bu ülkenin birliği, beraberliği ve sınırlarımızın müdafaası için sayısız şehitler verdik. Araklımız da şehit acısını defalarca yaşamış bir ilçemiz. Bu acılara yürek dayanmaz, Rabbim sabırlar nasip eylesin. Düşmana, teröriste fırsat vermesin. Lakin bir olay daha var ki o da bizleri kahrediyor! Siz bunları yaparken zerre misali zarar görmemesi için eşinizi çocuğunuzu şehit verirken birileri de gidiyor Van'da onları katledenlere destek veriyor. Yazık, gerçekten yazık. Milletimiz bu ihanete gereken cevabı sandıkta verecektir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na tepki

Millet İttifakı'nın Van'da yaptığı mitingde teröristlerin alkışlandığını ve açık şekilde teröre destek verildiğini söyleyen Milletvekili Adayı Koç, "Trabzon'un evladı olduğunuzu söylüyorsunuz. Nasıl söyleyebilirsiniz? O eliniz nasıl kalktı? O eliniz kırılsın, onları alkışlayan eliniz tutulsun. Yazık günah değil mi? Bu memlekette; bin senedir, biz bu topraklara ayak bastığımızdan beri kadınıyla erkeğiyle her mücadelede sizler hep en önde oldunuz, cepheye hep silah taşıdınız. Arka planda hazırlık yaptınız, kılık kıyafet diktiniz, yemek pişirdiniz, erkeklerinizle cephede mücadele ettiniz. Değişmeyen bir hikaye, bin senedir devam ediyor. Aynı şekilde yine bu mücadele devam ediyor ve buralı olduğunu söyleyen birileri de gidip onları alkışlıyor. Yazıklar olsun" şeklinde konuştu. - TRABZON

