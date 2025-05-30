Varank: CHP'li Belediyeler Proje Geliştiremiyor

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, "Yerel yönetimlerde geçtiğimiz 2 yılda özellikle CHP'li belediyeler bir işe imza atabiliyor mu? Geçmiş dönem projelerini gerçekten sahiplenip onları bitirebilmek için bir gayret gösterebiliyorlar mı diye baktığımızda maalesef bunu göremiyoruz." dedi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde Kestel Belediyesince Vanimehmet Mahallesi'nde 12 bin metrekare alanda 4 kattan oluşan ve yaklaşık 280 milyon liralık maliyetle hayata geçirilen katlı otopark ve pazar alanının açılış töreninde konuşan Varank, hayata geçirilen projenin hayırlı olmasını diledi.

Ak Parti'li kadroların 23 yıldır vizyon projelere imza attığını belirten Varank, şöyle konuştu:

"Gerek yerelde gerek genelde kalkınmanın en önemli dinamiği kabiliyetli, yetenekli yöneticilerle yol yürüyebilmekten geliyor. Hamdolsun 23 yıldır Türkiye'de taş üzerine taş koyabildiysek, yerel yönetimlerde en güzel eserlere imza atabildiysek bunu millet sevgisiyle kalpleri dolu, millete hizmet etme sevdasıyla gayret gösteren ve iş bilen arkadaşlarımız sayesinde başarabildik."

Varank, CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimlerde geçtiğimiz 2 yılda özellikle CHP'li belediyeler bir işe imza atabiliyor mu? Geçmiş dönem projelerini gerçekten sahiplenip onları bitirebilmek için bir gayret gösterebiliyorlar mı diye baktığımızda maalesef bunu göremiyoruz. İşte bunun en önemli örneklerinden birini geçtiğimiz günlerde yaşadık. Millet Bahçesi içerisindeki Atatürk Spor Salonu'nun biz temelini atmıştık. Onun maliyetinin önemli bir kısmını, aslında Gençlik ve Spor Bakanlığımız üstesinden gelecekti, maliyetini karşılayacaktı. Bakıyorsunuz, 2 yıl sonra aynı spor salonu için temel atma töreni düzenleyen bir belediyecilik anlayışıyla karşı karşıya geliyoruz."

"Hizmetleri, şehirlerimizle, ilçelerimizle kavuşturmaya devam edeceğiz"

Ak Parti'li kadroların ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı'na yakışır eserler ortaya koyduğunu belirten Varank, şöyle devam etti:

"Ülkemizde bir hizmetten bahsedeceksek, yatırımdan bahsedeceksek, kalkınma hamlesine katkı sağlayacak işlerden bahsedeceksek bunu yapabilecek tek zihniyet Cumhur İttifakı'dır, Ak Parti'dir, MHP'li belediyelerdir. Bunun en güzel örneklerini şimdiye kadar biz nasıl yerine getirdiysek, önümüzdeki dönemde de aynı şekilde bu hizmetleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Şehrimizin ihtiyacı olan hizmetleri, şehirlerimizle, ilçelerimizle kavuşturmaya devam edeceğiz."

Varank, katlı otoparkın yıl sonuna kadar ücretsiz olacağını söyledi.

Törende, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol da konuşma yaptı.

Açılış törenine AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın yanı sıra çok sayıda davetli de katıldı.