Van'da Binlerce Vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Heyecanla Bekliyor
Van Beşyol Meydanı'nda binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine katılmak için heyecanla bekliyor. Miting alanı Türk bayraklarıyla dolarken, güvenlik tedbirleri de alınmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 13.45'te vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor.
Van'da binlerce vatandaş, miting alanında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı heyecanla bekliyor.
Van Beşyol Meydanı'nı hıncahınç dolduran binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesini bekliyor. Miting alanını dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor.
"Van memleketin sınır çizgisidir"
Yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı miting alanına gelen vatandaşlar, güvenlik noktalarından alana alınıyor. Alanda "Van memleketin sınır çizgisidir. Reis Vanlı gençlerin kırmızı çizgisidir" yazılı afiş dikkat çekerken, Van'a gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 13.45'te vatandaşa hitap etmesi bekleniyor. - VAN