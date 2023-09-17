Vali Yardımcısı Bedir Deveci Afyonkarahisar Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı

2018 yılında Adıyaman'a vali yardımcısı olarak atanan Bedir Deveci, 5 yılı aşkın hizmet süresinin ardından Afyonkarahisar Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı.

Önümüzdeki günlerde Afyonkarahisar Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine başlayacak olan Bedir Deveci, Adıyaman'ı ve Adıyaman halkını hiçbir zaman unutmayacağını belirtti.

Vali Yardımcısı Deveci, "Adıyaman'a gönlümüzü verdik. 6 Şubat depremlerini hep birlikte yaşadık. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yüreklerimizde açtığı acı bir an olsun dinmedi. Adıyamanlı hemşerilerimin acısı acımdır. Üzüntüsü üzüntümdür, taziyesi taziyemdir. Depremde hayatını kaybeden bütün kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Adıyaman halkı beni sadece bir Vali Yardımcısı veya bir Hukuk Müşaviri olarak değil, Adıyamanlı bir kardeşleri olarak bağrına bastı. İnanın bazen kelimeler yetersiz kalır, bazen insanın boğazı düğümlenir ya, şu anda o anı yaşıyorum. İnanın bir parçamı burada bırakarak ayrılıyorum. Adıyaman benim ve ailemin ikinci evi ve ikinci memleketi olmuştur. Çok güzel ve özel hatıralarla ayrılıyorum. Ancak bu ayrılık görev icabı olacak, ruhen ve kalben birlikteliğimiz, kadim dostluğumuz ilelebet devam edecektir. Tüm Adıyaman halkından helallik diliyor, hepsine ayrı ayrı saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN