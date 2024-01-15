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UNRWA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları Filistinlileri en büyük yerinden edilmeye sebep oldu

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırıları nedeniyle Filistinlilerin 1948'den bu yana en büyük yerinden edilmeyi yaşadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırıları nedeniyle Filistinlilerin 1948'den bu yana en büyük yerinden edilmeyi yaşadığını belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 101 gündür devam ederken, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) "100 saniyede 100 gün" başlığıyla Gazze Şeridi'ndeki yıkımı gösteren foto slayt yayınladı. UNRWA, İsrail'in Gazze Şeridi'ne devam eden saldırıları nedeniyle Filistinlilerin 1948'den bu yana en büyük yerinden edilmeyi yaşadığını belirterek, "Bütün bir çocuk nesli travma geçirdi, binlercesi öldürüldü, sakatlandı ve yetim kaldı" ifadelerini kullandı. UNRWA, ayrıca Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yaşanması güç bir hayat sürdüklerini vurguladı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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