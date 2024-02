Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, İzmir'in Bergama ilçesinde AK Parti'den Belediye Meclis Üyesi adayı gösterildi

Ak Parti, İzmir'in Bergama ilçesinde ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'yi 1. sıra Belediye Meclis üyesi adayı gösterdi.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ AK PARTİ'DEN MECLİS ÜYESİ ADAYI OLDU

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere odaklanırken, siyasete atılan ünlü isimlere bir yenisi daha eklendi. İzmir'in Bergama ilçesinde yaşayan dünyaca ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici Ak Parti'den siyaset sahnesine giriyor. Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, Ak Parti, Şenlendirici'yi Bergama ilçesinde 1. sıra belediye meclis üyesi adayı gösterdi.

AK PARTİ SON YEREL SEÇİMLERDE BERGAMA'DA İKTİDAR OLMUŞTU

2019 yerel seçimlerinde Bergama'da iktidar olan AK Parti mecliste 12 üyeyle temsil ediliyor. Şenlendirici seçilmesi durumunda aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi de olacak.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ KİMDİR?

Hüsnü Şenlendirici, 12 Temmuz 1976 yılında İzmir Bergama'da dünyaya geldi. Dedesi ve babası Ergün Şenlendirici gibi o da müzik ve çalgılar içinde büyür yetişir. 5 yaşında klarnet çalmaya başlar. Dedesinin verdiği klarnet ile ilk "Harmandalı" çalmayı öğrendi. 6 yaşında başladığı ilkokulu Bergama'da okudu. 1988 yılında başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümüne girer, 4 yıl sonra İngilizce yüzünden okuldan bitirmeden ayrılır.

Vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz'in "Magnetic Band" grubu ile yüzlerce festivalde Türkiye'yi temsil etti. Ayrıca babası Ergun Şenlendirici'nin 6 kişilik grubu "Laço" ile yurtdışında birçok önemli festivallere de katıldı. Başta Türk Müziğinin çeşitli dallarındaki sanatçılar olmak üzere, Türk Pop ve cazının önemli sanatçılarına sahne ve albüm kayıtlarında eşlik etti.

1996 yılında, askerlik görevini yaptı. Askerliği bittikten sonra 13 kişilik "Laço Tayfa" adlı Türk Müziğine özgü enstrümanlardan oluşan gurubunu kurdu. Laço Tayfa grubundan bağımsız olarak da çalışmalar yürüten Hüsnü Şenlendirici, T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu ve Kültür Bakanlığı'nın katkılarıyla 2002 yılında gerçekleşen 'Anadolu Güneşi' projesi kapsamında Lütfi Kırdar Salonu'nda Kubat ve Belkıs Akkale'ye Senfoni Orkestrası'na eşlik etti.

Hüsnü Şenlendirici, ayrıca Türk Müziğini yurt dışında tanıtmak ve daha geniş kitlelere sevdirmek amacıyla beş kişilik 'Hüsnü Şenlendirici ve Saz Arkadaşları' adıyla bir grup daha kurdu. Her iki grubuyla yurtiçi ve yurtdışında konserler verdi; başta Turizm Bakanlığı'nın teklifiyle EXPO 2001-Hannover–Almanya'da, Mayfest festivali çerçevesinde, Mayıs 2002'de ABD New York Central Park'ta ve 35 kişiyi bir araya getirerek oluşturduğu Laço Tayfa ve Big Band ile Temmuz 2002'de, 9. Uluslararası İstanbul Caz Festivali konserleri gibi.

Hüsnü Şenlendirici ayrıca çeşitli TV dizi, film ve reklam müziklerine de oynadı. 2005 sezonunda TRT 2' de yayınlanan "Dünyanın Türküsü" isimli programın sunuculuğunu yaptı. 2 Eylül 2005 tarihinde Hüsn-ü Klarnet isimli ilk solo albümünü çıkarttı.

2005 yılında ATV'de Ferhat Göçer ile beraber sunduğu "Sarı-Sıcak" programını yaptı. 2007 yılında İsmail Tunçbilek (bağlama) ve Aytaç Doğan (kanun) ile "Taksim Trio" adında bir gurup kurarlar, bu gurup 2009 da dağılır.

2010 'un Şubat ayında Hindistan'da dünyaca ünlü müzisyen Zakir Hüseyin ile verdiği konserden sonra, Amerika'ya giderek, Çingene müziğinin Amerika'daki öncü gruplarından New York Gipsy All Stars ile Amerika turnesine çıkar. New York, Boston, Washington DC, Chicago, San Francisco ve Seattle kentlerinde unutulmaz konserler verir. Bu turne sırasında, Boston da ki dünyanın en önde gelen müzik okulu Berklee de bir hafta boyunca, Türk Müziği ve Makamları üzerine seminer ve ders verir.