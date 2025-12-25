Ümit Özdağ: Asgari ücret, başlangıç ücreti olmaktan çıktı

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2026 yılı için belirlenen asgari ücreti eleştirerek, "İşçiye, emekçiye reva görülen bu ücret; 'İşçinin, emekçinin, aç bırakılmasına karar verdik' demektir. Çünkü asgari ücret Türkiye'de başlangıç ücreti olmaktan çıkmış, yaklaşık 10-11 milyon işçi için uygulanan genel ve standart ücret haline gelmiştir" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin il ve ilçe teşkilatlarıyla temaslarda bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Kentte bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Özdağ, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Konuşmasına, önceki gün açıklanan yeni asgari ücreti değerlendirerek başlayan Özdağ, "Asgari ücret açıklandı, yüzde 27 artışla 28 bin 75 TL oldu. Bu ücret Kasım 2025'teki açlık sınırı olan 29 bin 878 liranın altında bir rakam. İnanılır gibi değil. Bunu, bu kararı verirken hiç mi vicdanınız sızlamadı? İşçiye, emekçiye reva görülen bu ücret; 'İşçinin, emekçinin, aç bırakılmasına karar verdik' demektir. Çünkü asgari ücret Türkiye'de başlangıç ücreti olmaktan çıkmış, yaklaşık 10-11 milyon işçi için uygulanan genel ve standart ücret haline gelmiştir. Bununla birlikte en düşük emekli aylığında asgari ücretin bile uygulanmaması 16 milyon emekli, dul ve yetimi inanılmaz bir açlığa terk edildiğini göstermektedir" dedi.

'BÜTÇE UYGULAMAYA KONULMADAN AÇIK OLDUĞU GÖRÜLÜYOR'

TBMM'de kabul edilen 2026 bütçesine değinen Özdağ, "Meclis'ten geçen 2026 bütçe yasasına göre toplam öngörülen harcama miktarı 19 trilyon; tahmin edilen gelir ise 16,2 trilyondur. Yani daha bütçe uygulamaya konulmadan 2,8 trilyon bir bütçe açığı olduğu görülüyor. Diğer yandan bütçe açığı kadar; yani 2,8 trilyon faiz ödemesi yapılacak. Her fırsatta faize karşıyız diyorlar ama en büyük rantiye yanlısı, faiz lobisi savunucusu iktidar AK Parti iktidarıdır. Sözün özü ekonomi bağlamında 2026 geçtiğimiz 8 senede olduğu gibi çalışanın, emeklinin, emekçinin aleyhine, memurun aleyhine milli gelirin kaynaştırıldığı bir yıl olmaya devam edecek" diye konuştu.

'EN HAYIRLISI 2026'DA YAPILACAK BİR ERKEN SEÇİM'

Özdağ, 2026 yılında erken seçim olması gerektiğini de belirterek, "Türkiye için en hayırlısı, bir an önce sandığın Türk milletinin önüne konması ve 2026 yılı içerisinde yapılacak bir erken genel seçimdir. Çözüm, Türk milletinin iradesidir. Ana temennim, yeni yılda milletimizin demokratik tercihini ortaya koyup, Zafer Partisi iktidarıyla Türkiye'mizin en seri ve dinamik şekilde AKP hükümetlerinin yol açtığı hasarların onarımına başlanmasıdır" ifadelerini kullandı.