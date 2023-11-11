Ülke genelinde Narkogüç operasyonu: Aydın'da 44 zehir taciri yakalandı

Ülke genelinde 15 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonu çerçevesinde Aydın'da da 44 zehir taciri yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Aydın'ın da bulunduğu 15 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonuyla 199 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" notuyla yaptığı paylaşımda "Diyarbakır, Aydın, Edirne, İzmir, İstanbul, Sinop, Kırklareli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli, Osmaniye, Şanlıurfa, Erzurum, Bursa, Bolu olmak üzere emniyet ve jandarmamız koordinesinde 15 ilde yapılan Narkogüç operasyonları kapsamında zehir tacirleri ve bunların taşeronu sokak satıcısı 199 şüpheli yakalandı. 58 kilogram kokain olmak üzere toplam 4,5 ton uyuşturucu madde ve 64 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi" ifadeleri yer aldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 44 şüpheli zehir taciri ve onların taşeronu sokak satıcısı yakalandı. - AYDIN