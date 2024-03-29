Üye Girişi
Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Sizlerin hizmetkarıyız ve güçlenmiş şekilde de yolumuza devam edeceğiz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, her yerde vatandaşların isteklerini dinlediklerini belirterek, "Sizlerin hizmetkarıyız ve güçlenmiş şekilde de yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Bakan Uraloğlu, Arsin ilçesinde düzenlenen Cumhur İttifakı mitinginde, katılımcılara teşekkür ederek, pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde adaylarına destek istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'a ve Arsin'e ayrı bir önem verdiğine işaret eden Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye'deki sonuçları takip ederken Trabzon'u mutlaka ayrı bir takip eder, Trabzon'a mutlaka ayrı bir değer verir. Onun yol arkadaşları arasında birçok Trabzonlu kardeşimiz, arkadaşımız oldu. Hep beraber olduk, daha yakın olan arkadaşlarımız oldu. Biz de şimdi bu görevle beraber bütün 81 ile olduğu gibi, Trabzon'umuza da Arsin'imize de inşallah önümüzdeki süreçte çok daha hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Her zaman vatandaşın hizmetinde olduklarını belirten Uraloğlu, "Sizlerin hizmetkarıyız ve güçlenmiş şekilde de yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Karadeniz Sahil Yolu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde tamamlandığını hatırlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Samsun'dan Sarp'a kadar bitirdik yolları. Tertemiz oldu, en ufak bir sıkıntısı yok. Arsin'de lazım olanlar var biliyorum. Atayurt yolumuz vardı önceki görevimde de gelip bakmıştım. Orada çalışmalarımız sanki biraz yavaşladı, ikmal ihalesi yapmamız gerekiyor. İnşallah önümüzdeki ay ikmal ihalesini yaparak yolumuza devam ediyoruz. Dediler ki; 'Yukarıya doğru da Santa yolu var, burayı da Karayolları ağına al.' Dedim ki; 'Büyükşehirle beraber Karayolları işbirliğiyle Santa yolunu da bitirelim.' Bu da hayırlı uğurlu olsun. Onun haricinde grup, mahalle ve köy yollarımız var. Arsin Belediyemizle, Büyükşehir Belediyemizle karşılıklı ve yine Karayollarımızla, Ulaştırma Bakanlığımızla paslaşacağız ve yol sorununuzu Allah'ın izniyle 5 yıllık süreçte sizin gündeminizden çıkaracağız."

Uraloğlu, her yerde vatandaşların isteklerini dinlediklerini anlatarak, "Sizin isteklerinizi dinliyoruz, elimizden gelen ne varsa da onu yapıyoruz. Bizim sizden isteğimizi de siz biliyorsunuz. Allah'ın izniyle 18 ilçemiz ve büyükşehrimizle beraber bu seçimi alacağız ama biz istiyoruz ki en yüksek oyla alalım. Gururlanalım bütün Türkiye'de, sadece Trabzon'da değil." dedi.

Seçime az zaman kaldığını belirten Uraloğlu, "Kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın, ana kadememizin, hepsinin, Arsin'in desteği bizim için kıymetli. Arsin 31 Mart günü ve akşamı için hazır mıyız? kararlı mıyız? sandıkları inşallah patlatıyor muyuz? Durmak yok, yola devam." diye konuştu.

Mitinge, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Meryem Sürmen, Ortahisar Belediye Başkanı ve AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Ömer Ayar, Arsin Belediye Başkan adayı İbrahim Küçük de katıldı.

Kaynak: AA / Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karadeniz Sahil Yolu Trabzon Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Serkan Sezgin kimdir? Zafer Partisi Isparta- Yenişarbademli Belediye Başkan adayı Serkan Sezgin kaç yaşında, nereli? Süleyman Yalvaç kimdir? Zafer Partisi Isparta- Yalvaç Belediye Başkan adayı Süleyman Yalvaç kaç yaşında, nereli? Tamer Yalçın kimdir? Zafer Partisi Isparta- Şarkikaraağaç Belediye Başkan adayı Tamer Yalçın kaç yaşında, nereli? Muhterem Arslan kimdir? Zafer Partisi Isparta- Sütçüler Belediye Başkan adayı Muhterem Arslan kaç yaşında, nereli? Sami Eroğlu kimdir? Memleket Partisi Yozgat Bahadın Belediye Başkan Adayı Sami Eroğlu Kaç yaşında, nereli? Seçimden sonra dolar yükselir mi? Dolar ne kadar olacak, artar mı? Burhan Karakoç kimdir? Memleket Partisi Sivas Sarıkışla Belediye Başkan Adayı Burhan Karakoç Kaç yaşında, nereli? İdil Özkan kimdir? Memleket Partisi Kırklareli Lüleburgaz Belediye Başkan Adayı İdil Özkan Kaç yaşında, nereli? Sultanbeyli Belediyesi hangi parti? Sultanbeyli Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Sultanbeyli yerel seçim sonuçları! Selahattin Baygın kimdir? Memleket Partisi Kastamonu Cide Belediye Başkan Adayı Selahattin Baygın Kaç yaşında, nereli? Gökhan Erinkarlı kimdir? Zafer Partisi Isparta- Senirkent Belediye Başkan adayı Gökhan Erinkarlı kaç yaşında, nereli? Salim Özmen kimdir? Zafer Partisi Isparta- Keçiborlu Belediye Başkan adayı Salim Özmen kaç yaşında, nereli? Fatih Erbakan İstanbul'dan adaylarını çekiyor mu? Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 şartı ne? Büyükçekmece - Samsunspor Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Büyükçekmece - Samsunspor Basket maçı ne zaman? Cübbeli Ahmet hangi partiler için oy vermek caiz değildir dedi? Cübbeli'ye göre hangi partiye oy vermek caiz değil?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title