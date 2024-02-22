Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Şanlıurfa'ya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi programa katılmak üzere TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ ile Şanlıurfa'ya geldi.

Kentteki çalışmaları yakından incelemek üzere havayoluyla Şanlıurfa'ya gelen Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun ilk durağı Şanlıurfa Valiliği oldu. Bakan Uraloğlu'na TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ ve milletvekilleri eşlik etti. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Bakan Uraloğlu'nu valilik makamında ağırlayarak kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu'nun kentteki temasları devam edecek. - ŞANLIURFA