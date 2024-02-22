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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Şanlıurfa'ya geldi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şanlıurfa'ya gelerek bir dizi programa katıldı. Şanlıurfa Valiliği'nde yapılan toplantıda kentteki çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi programa katılmak üzere TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ ile Şanlıurfa'ya geldi.

Kentteki çalışmaları yakından incelemek üzere havayoluyla Şanlıurfa'ya gelen Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun ilk durağı Şanlıurfa Valiliği oldu. Bakan Uraloğlu'na TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ ve milletvekilleri eşlik etti. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Bakan Uraloğlu'nu valilik makamında ağırlayarak kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu'nun kentteki temasları devam edecek. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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