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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Kırgızistan heyetiyle görüştü

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırgızistan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Tilek Tekebaev ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki projelerin güçlendirilmesi ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda istişareler yapıldı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırgızistan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Tilek Tekebaev ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırgızistan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Sn. Tilek Tekebaev ve beraberindeki heyet ile bir araya geldik. Ülkelerimiz arasında yürütülen birçok alandaki projelerimizi güçlendirmeye ve yeni iş birlikleri geliştirmeye yönelik istişareler gerçekleştirdik" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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