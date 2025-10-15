Ukrayna Savunma İhtiyacına Yüzde 0.25 Talebi

Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmihal, Ukrayna'nın önümüzdeki yıl savunma ihtiyaçlarının ancak yarısını kendisi karşılayabileceğini vurgulayarak, "Gelecek sene her müttefikten GSYİH'sinin yüzde 0,25'ini Ukrayna'nın savunmasını desteklemeye ayırmasını talep ediyoruz" dedi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmihal, NATO Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun 31. toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda NATO Savunma Bakanları Toplantısı marjında İngiltere ve Almanya eş başkanlığında yapılan ve 50'den fazla ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Pistorius, "Ukrayna, bize güvenmeye devam edebilir" dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmihal'in kendilerine kış öncesinde Ukrayna'daki duruma ilişkin brifing verdiğini ifade eden Pistorius, "Putin, yeniden kasıtlı olarak Ukrayna'daki elektrik santrallerini ve diğer altyapıları hedef alıyor. Bunu önceki yıllarda da gördük. Bu, Ukrayna halkın terörize etmenin kötü niyetli bir yolu" dedi.

"Almanya, Ukrayna'ya bu yıl 9 milyar euro destek sağlıyor"

Pistorius, "Almanya, Ukrayna'ya bu yıl yaklaşık 9 milyar euro destek sağlıyor ve desteğimizi bu seviyede sürdüreceğiz. Bu tutardan hareketle şu anda 2 milyar euroluk bir paket hazırlıyoruz. Bu paket, füze savunma sistemleri, son teknoloji radar sistemi ve mühimmat içerecek. Elbette, PURL (Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi) kapsamında da 500 milyon dolar yatırım ile yer alıyoruz" dedi.

Pistorius, hava savunması desteğinin Almanya'nın Ukrayna'ya desteklerinin merkezinde yer aldığını ifade ederek, "Bu yüzden Ukrayna'nın hava savunmasına ve insansız hava aracı karşıtı önlemlerine yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Ülkesinin uzun menzilli insansız hava aracı tedariki için 400 milyon euro sağladığını ve bunun Ukrayna'nın Rusya'daki derin hedeflere müdahalesine yardımcı olduğunu ifade eden Pistorius, "Burada bazı başarılar görüyoruz. Rusya'da yakıt sıkıntısı ortaya çıktı ve bu Rus askeri gücünü de etkiliyor. Putin'in Rusya'da savaşı bir başarı olarak sunması giderek zorlaşıyor" dedi.

"Ukrayna'ya son altı ayda 85 bin insansız hava aracı teslim ettik"

İngiltere Savunma Bakanı John Healey ise Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında 50'den fazla ülkenin bir araya geldiğini ifade ederek, "Bu, Ukrayna'ya ve mücadelesine verdiğimiz geniş ve kalıcı desteğin güçlü bir göstergesidir" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın hem asker hem de sivillerle büyük ve cesur bir mücadele ortaya koyduğunu söyleyen İngiliz bakan, "Kararlılığımız onların direnişiyle eşleşmeli, desteğimiz Putin'in gerginliği tırmandırmasıyla orantılı olmalıdır. Temas Grubu dahilindeki ulusların rolü, Ukrayna'nın gücünü garanti altına almaktır" dedi.

Almanya ve İngiltere'nin Temas Grubu'nun başkanlığını üstlenmesinden bu yana Ukrayna'ya destek için 50 milyar sterlinden fazla taahhüt toplandığını vurgulayan Healey, "Biz de İngiltere olarak bu yıl Ukrayna'ya şimdiye kadarki en yüksek askeri yardımı sağlıyoruz. Son altı ayda Ukrayna'ya 85 bin insansız hava aracı teslim ettik. Şmihal ile imzaladığımız yeni anlaşma aracılığıyla savunma ortaklığımızı derinleştirmeye devam ediyoruz. Artık birlikte gelişecek, gelişmiş insansız hava araçlarının seri üretimine geçeceğiz ve her ay binlerce adet olarak Ukrayna'ya ulaştıracağız" dedi.

"NATO tehdit edilirse harekete geçeriz"

Healey, "Putin üzerinde hem askeri hem ekonomik baskıyı artırıyoruz. İngiltere bugün, Rusların enerji sektörü, petrol şirketleri ve askeri tedarik zincirine yönelik 92 yeni yaptırımı onayladığını duyurdu. Güvenli bir Avrupa, güçlü bir Ukrayna gerektirir" dedi.

Rusya'nın Polonya ve Estonya'da hava sahası ihlalleri ile Moldova'da ise seçimlere müdahaleler gerçekleştirdiğini söyleyen Healey, "Putin, yaptıklarımızı izliyor ve şunu kesinlikle bilmelidir ki, NATO tehdit edilirse harekete geçeriz. NATO'nun Ukrayna ile dayanışması ve desteği, gerektiği sürece devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Rusya, tüm Avrupa için en büyük tehdit"

Bugün 31. toplantısı gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun Ukrayna'ya uluslararası yardımı koordine etmek için önemli bir platform olmaya devam ettiğini söyleyen Ukrayna Savunma Bakanı Şmihal, "Rusya'nın yalnızca Ukrayna için değil, tüm Avrupa için en büyük tehdit olmaya devam ettiğini hepimiz anlıyoruz. Bu nedenle birlikte hareket etmeliyiz. Rusya üzerinde baskıyı artırmak ve bu savaşı durdurmak için koordine eylemler gerçekleştirmeliyiz" dedi.

Ukrayna'nın sahada güçlü olması gerektiği ve PURL girişiminin bu alanda yüksek değerli bir NATO mekanizması olduğunu vurgulayan Şmihal, "Yeni PURL paketine katkılarını ilan eden İsveç, Letonya, Estonya, Danimarka, Norveç ve Slovenya'ya müteşekkiriz. Bugün daha fazla ortak bu katkılara katıldı ve bugünkü toplantı sonrasında çok daha fazla sonuç göreceğiz" dedi.

"Destek gelirse 20 milyon insansız hava aracı üretebiliriz"

PURL mekanizmasının acilen ihtiyaç duyulan Patriot sistemleri ve diğer kritik ABD ekipmanlarının tedarikini mümkün kıldığını vurgulayan Şmihal, 2026'da partnerlerinden gerekli finansman gelmesi halinde bu yıl 20 milyon FPV, ISR ve diğer tiplerde insansız hava aracı üretebileceklerini söyledi.

"Rusya, Kiev'in yarısını elektriksiz bıraktı"

Bugünkü toplantıda kış yaklaşırken Ukrayna'nın hava savunma ihtiyaçlarına özel önem verdiklerini söyleyen Şmihal, "Rusya, enerji altyapımızı hedef alan acımasız hava saldırılarını yoğunlaştırıyor. Geçtiğimiz Cuma Rusya, balistik füzelerle Kiev'in ana enerji santralini vurdu ve şehrin yarısını elektriksiz bıraktı. Ortaklarımızdan sivil nüfusumuzu ve altyapımızı koruyacak etnik bir önleyici stok içeren "kış hava savunma paketini" sağlamalarını talep ediyoruz" dedi.

"Ukrayna, 2026 savunma ihtiyacının ancak yarısını kendi karşılayabilecek"

Ukrayna'nın 2026 için toplam savunma ihtiyacının yaklaşık 120 milyar dolar olacağını söyleyen Şmihal, "Savaşın tam kapasiteyle devam ediyor olmasına rağmen bu ihtiyaçların yarısı, 60 milyar dolar, ulusal kaynaklarımızdan karşılanacak. İhtiyaçlarımızın diğer yarısını karşılamak üzere gelecek sene her müttefikten GSYH'sinin yüzde 0,25'ini Ukrayna'nın savunmasını desteklemeye ayırmasını talep ediyoruz. Çünkü Ukrayna'nın savunmasını desteklemek, Avrupa'nın güvenliğini desteklemek demektir" dedi.

Şmihal, aynı zamanda Rusya'nın saldırganlığının bedelini ödemesi gerektiğini ifade ederek, "Rusya'ya ait dondurulmuş varlıklar tarafından desteklenen tazminat kredisi teklifimizi yakın zamanda sunduk. Bu bizim için çok önemli çünkü Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu meşru ve sürdürülebilir bir finansman sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Rusya'daki rafinerilerin yüzde 20'sini imha ettik"

Basın toplantısında ABD'nin Ukrayna'ya Tomahawk füzesi tedariki konusunda bir bilgi olup olmadığı yönündeki bir soruya cevap veren Şmihal, "Ukrayna, kendi insansız hava araçlarıyla derin vuruş operasyonları gerçekleştiriyor. Aslına bakarsanız, hesaplamalarımıza göre Rusya topraklarındaki rafinerilerin yüzde 20'sini imha etmiş durumdayız. Bu, onlar için benzin ve motorin kıtlığına neden oluyor. Rusya'da yakıt istasyonlarında araç kuyruklarını görebiliyoruz. Bu tür operasyonlara devam edeceğiz. Bunların insancıl operasyonlar olduğunu söyleyebilirim çünkü operasyonlarımızda çok hassasız ve bu operasyonları çok dikkatli bir şekilde planlıyor ve icra ediyoruz" dedi.

"Asgari olarak 120 milyar dolar harcama yapmamız gerekiyor"

Rusya'nın savunmaya yılda 150 milyar dolar harcadığını ve savunmaya az kaynak ayrılması halinde bunun bedelini insan hayatı ve toprakla ödendiğini söyleyen Şmihal, "2026 için 12 aylık dönemde asgari olarak 120 milyar dolar harcama yapmamız gerekiyor. Örneğin bu yıl için 108 milyar dolar harcayacağımızı tahmin ediyoruz. Gelecek yıl için asgari gereksinim 120 milyar dolar" dedi.

Ukrayna'nın vergi gelirlerinden elde edilen her bir doları savunma giderlerine yönlendirdiğini söyleyen Şmihal, "Bu tutarın yalnızca yarısını, 60 milyarı vergiler yoluyla karşılayabileceğiz. Kalan tutarı ise ortaklarla birlikte toplayıp fonlamamız gerekiyor. Bu parayı toplamalı ve PURL girişimi kapsamında bölüştürmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Bedavacılara yer yok"

Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının açılış konuşmaları sırasında en dikkat çekici yorum ise ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten geldi. Hegseth, "Müttefikler, sık sık Ukrayna'nın güvenliğinin Avrupa'nın güvenliği ile eş manalı olduğunu söylüyor. O halde şimdi bu sözleri, PURL yatırımları biçiminde eyleme dönüştürme zamanıdır. Bu, masadaki tüm ülkeler için geçerli. Bedavacılara yer yok" dedi.

Toplantı sonrası basın toplantısında ABD Savunma Bakanı Hegseth'in "bedavacılar" yorumu İngiltere Savunma Bakanı Healey'e de soruldu. İngiltere'nin PURL programına katkısı olup olmayacağı yönündeki soruya Healey, İngiltere'nin bu yıl Ukrayna'ya bu zamana kadar yaptığı en büyük askeri yardımı yapmakta olduğu şeklinde cevap verdi. - BRÜKSEL