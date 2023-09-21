Türkiye ve Panama arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası İmzalandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo'yla görüşerek Türkiye-Panama arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı imzaladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo'yla görüştü. Görüşmenin ardından Türkiye-Panama arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo'yla görüştü. Görüşmenin ardından Türkiye-Panama arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalandı. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika