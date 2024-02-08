Türkiye ve Kırgızistan Arasındaki Taşımacılık İlişkileri Güçlenecek

Bakan Uraloğlu, Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanı Tilek Tekebaev ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldi. Uraloğlu, Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyon 11'inci Toplantısı dolayısıyla mevkidaşını Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ve Kırgızistan'ın zorlu ve bir o kadar da kıymetli bir coğrafyada bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, "İnsanlar zor coğrafyada yaşadıklarında bulundukları şartlara uyum sağlamak ve onun üstesinden gelmek için daha çok gayret ediyor. Son zamanlarda Türk Devletleri Teşkilatı'nın aldığı rol, bizler için de çok kıymetli. İlk defa bir masa etrafında toplanıyoruz. Biz, 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. Türk Devletleri Teşkilatları, 'Türk Yüzyılı' diyor. Bu bizim için de gerçekten çok kıymetli" diye konuştu.

'DOĞU İLE BATI ARASINDAKİ TİCARET GELİŞECEK'

Uraloğlu, kara yolu taşımacılığı noktasında atılacak yeni adımların, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli katkıları olacağının altını çizdi. Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı'nın en son 2021 yılında gerçekleştiğini aktaran Uraloğlu, "Toplantıda, ikili ve transit taşımalarda serbestleşme kararı alınmıştı. Bu kararla birlikte, tedarik zincirindeki değişimler ve kara yolu taşımacılığına artan talep dikkate alındığında ülkelerimiz arasındaki ticaretin yanı sıra doğu ile batı arasındaki ticaret gelişecek, Orta Koridor daha da güçlenecektir" dedi.

'DEMİR YOLU TAŞIMACILIĞINA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ'

Türkiye'nin demir yolu taşımacılığına da önem verdiğini ve bu alanda büyük ölçekli yatırımlar yaptığını anlatan Uraloğlu, "Bu yatırımlar sadece kendisi için değil; bölge ülkeleri için de yarar sağlayan yatırımlardır. 2017 yılında işletmeye açtığımız Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ile Orta Koridor üzerinde kesintisiz demir yolu altyapısını oluşturduk. Demir yolu taşımacılığı ile ilgili projeleri de destekliyoruz" diye konuştu.

'TAŞIMACILIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ ARTIRILACAKTIR'

Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanı Tilek Tekebaev, lojistiğin ekonominin önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Görüşmelerimiz çok verimli geçti. Kırgızistan Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki ticari ilişkiler son dönemde hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Bunun en güzel örneğini, yük taşımacılığının artmasından da görmekteyiz. Kara yolu taşımacılığı alanında iki ülke arasında yapılacak anlaşmalar da bu anlamda çok önemlidir. Alternatif koridorlara bakarak, Türkiye ile iş birliğini güçlendirmenin peşindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti arasında taşımacılık alanında iş birliği artırılacaktır" dedi.