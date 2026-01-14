TVF Genel Müdürü Ermut: 'TVF kuruluşundan bu yana 18 milyar ABD doları tutarında yeni yatırım gerçekleştirmiştir'

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetimi AŞ Genel Müdürü Salim Arda Ermut, "TVF kuruluşundan bu yana 18 milyar ABD doları tutarında yeni yatırım gerçekleştirmiştir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2024 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşüldü.

Sunum yapan TVF Yönetimi AŞ Genel Müdürü Ermut, "Geçtiğimiz yıl Plan ve Bütçe Komisyonumuzda gündem olan bazı konulara yönelik yıl içerisinde alınan aksiyon ve önlemleri sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum. Bu çerçevede Türkiye Varlık Fonu Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini satın almak için 2022'de kullandığı kredilere finansman sürecini başarıyla tamamlamış bulunmaktadır. Bu süreçte 2025 yılı anapara taksiti dahil olmak olmak üzere toplam 634 milyon dolarlık kredi borcu erken ödenerek gerçekleştirilen refinansman sayesinde toplamda 150 milyon dolar üzerinde faiz tasarrufu sağlanmıştır" dedi.

Konuşmasının devamında bağımsız denetim ve Devlet Denetleme Kurulu Raporu'ndaki bazı önemli hususlara değinen Ermut, "2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunda yer alan üç şartlı görüş için kurumumuz ve portföy şirketlerimiz tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim raporunda ilgili şartlı görüşler kaldırılmıştır. 2024 yılında halen devam etmekte olan 5 şartlı görüş için de portföy şirketlerimizle birlikte çalışmalar sürdürülmektedir. Öte yandan vurgulamak isterim ki 2024 yılında yeni eklenen bir şartlı görüş bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

Türkiye Varlık Fonu olarak küresel anlamda varlık fonlarıyla ilgili güncel gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Ermut, "Burada özellikle şu konunun altını çizmekte fayda olduğunu düşünüyoruz; Son birkaç yıl ulusal varlık fonları ekosistemi açısından dikkat çekici gelişmelere sahne olmuştur. Bu kapsamda farklı ekonomik yapılara sahip ülkeler tarafından yeni ulusal varlık fonlarının kuruluşları ilan edilmiştir. En son örneklerden biri olan Endonezya'da Şubat 2025 itibarıyla kurulan Danantara Fonu şirketin kamu şirketlerini tek bir çatı altında toplayarak devlet varlıklarının daha etkin ve bütüncül biçimde yönetilmesini amaçlayan bir ulusal varlık fonu olarak kurgulanmıştır. Fonun bankacılık, enerji, telekomünikasyon gibi temel sektörlerde faaliyet gösteren büyük ölçekli kamu işletmelerini portföyünde barındırdığı ve kuruluş itibarıyla toplam büyüklüğünün yaklaşık 980 milyar dolar olduğu belirtilmektedir" diye konuştu.

Türkiye Varlık Fonu'nun da ülke menfaatleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyene Ermut, "Yurt içinde stratejik yatırımlar gerçekleştiren ve yurt dışı fırsatları değerlendiren Türkiye Varlık Fonumuz finansal piyasalarda derinleşmeyi, sermaye piyasalarını desteklemeyi hedeflemekte; portföy değerini artırarak gelecek nesillere ekonomisi güçlü bir ülke bırakma amacına hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Mevcut slaytımızda Türkiye Varlık Fonuna devredilen şirketleri, yine daha sonrasında Türkiye Varlık Fonu tarafından sıfırdan kurulan şirketleri ve birleşme ve satın alma yoluyla Türkiye Varlık Fonu portföyüne dahil edilen şirketleri görmektesiniz. 2025 yılı itibarıyla portföyümüzde 7 farklı sektörde 34 şirket, 2 lisans ve 46 gayrimenkul bulunmaktadır. Burada Türkiye Varlık Fonunun kurulduğu günden itibaren portföyünde yer alan şirketlerin faaliyet gösterdiği sektörlerde katma değer oluşturduğunun ve gerçekleştirdiği iş ve işlemler sayesinde portföyünü büyüttüğünün özellikle altını çizmek isterim. Bu çerçevede, Türkiye Varlık Fonumuz kuruluşundan bu yana yapmış olduğu sermaye artışları, birleşme ve satın alma işlemleri ve sıfırdan yatırımlarla toplam 18 milyar ABD doları tutarında yeni yatırım gerçekleştirmiştir" dedi.