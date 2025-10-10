'Türkiye olarak güçlü olmaktan başka yolumuz yok'

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, " Türkiye'miz güçlü olmak zorunda. Güçlü olmazsak, 'Suriye'nin başına gelen, Filistin'in başına gelen bizim başımıza da gelsin' diye bekleyen bir sürü anlayış, insan ve ülke var. Güçlü olmaktan başka yolumuz yok. Güçlü olmanın ilk şartı her ne kadar üretimse de esas ve önemli şartı birliğimiz, beraberliğimiz" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, bir dizi programa katılmak için Çanakkale'nin Lapseki ilçesine geldi. Bakan Yardımcısı Turan, ilk olarak Güler Kayalı Anaokulu'nun açılış törenine katıldı. Törende; Bakan Yardımcısı Turan'a, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Cüneyt Erenoğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Program saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'DİJİTAL TEHLİKE KARŞI DİKKATLİ OLMAK ZORUNDA KALACAĞIZ'

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, törendeki konuşmasında ailelerin, öğretmenlerden önce evlerde dikkat etmesi gereken en önemli konunun dijital tehlike olduğunu söyledi. Turan, "O nedenle ailelerimiz de okulumuz da çok hassas olmak durumda. Bakınız geçen aylarda bir dijital oyun firması 55 milyar dolara satıldı. Rakama bakar mısınız, çocuk oyunundan bahsediyorum. Çünkü çocuklar pazar olarak görülüyor. O nedenle hepimiz dikkat edeceğiz. Özellikle dijital tehlike karşı dikkatli olmak zorunda kalacağız. Ahlak bozulacaksa, önce çocuğu bozacak. İnanç bozulacaksa, önce çocuğu bozacak. O nedenle çok daha hassas olmak, dikkat etmek durumundayız. Zaten dünya, konjektör olarak ailesizliğin, evlilik dış hayatın özendirildiği bir Avrupai anlayış yaşıyor. Biz zamanında 3 çocuk dediğimizde kızdılar, kafa buldular. TÜİK raporlarında, resmi raporlarda 2100 yılı Türkiye'nin nüfusu 48 milyon. Birleşmiş Milletler raporlarında 38 milyon. Bu bir problem, tehlike değil mi? Biz bunları söylerken ezbere, laf olsun diye mi söylüyoruz? O nedenle herkesin bu dediklerimizle ilgili tekrar tartışmasında fayda var" dedi.

'SİNSİ SİNSİ SIRASINI BEKLEYEN, YERİNİ BEKLEYEN FETÖ'CÜ ÇOK'

İçişleri Bakanlığı bünyesinde 600 bin personel olduğunu hatırlatan Turan, "Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, göç, nüfus, AFAD, sivil toplum derken devasa bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapı çok farklı başlıklarda Türkiye'nin ayağa kalkması için büyük mesai harcıyor. Tüm ekibimizle beraber elimizden geldiğince mesai harcayarak, Türkiye'nin sorunlarını, memleketin meselelerini çözmek için adımlar atıyoruz. Başta terörle ilgili mücadelede çok büyük mesafe aldık. Şu an geldiğimiz yerde ülkemizde hamdolsun, kan dökülmüyorsa o çok büyük bir kıymet, çok büyük başarı. Ancak terörle mücadele zafiyeti kaldırmaz, kaldıramaz. Biz terör varmış gibi dikkatli, hassas olmaya devam edeceğiz. Daha dün bakanımız Hakkari'de sınır boylarındaydı. Tüm ekibimiz görevinin başında" diye konuştu.

'TÜM HASSAS KONULARIMIZDA DİK DURMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Turan, şöyle devam etti: "Bu ülkenin en özel kurumundan birinde, gazi olan Meclis'imizde birkaç gün önce hepimizi üzen, kahreden bir tablo yaşadık. Herkes taşın altına elini koymuş, bu ülkenin birliği, beraberliği için adım atmayı, risk almayı görev bilirken bu tarz saçmalıklar, hadsizlikler ancak bu iyi niyetli sürece zarar verir. Çanakkale'deki ruhumuzu bıraktım bir tarafa, hiç mi içlerinde akıllı bir adam yok, sağduyulu bir adam yok? Bu yaptığınız yanlıştır. Siz ülkenin bir kısmının mutlu olmasını sağlarken, bir başka kısmında bu işin nasıl bir tepki yaratacağını bilmiyor musunuz' demez mi? Hiç mi içlerinde akıllı adam yok da 'Bu yapılan ülkenin geleceğine, terörsüz Türkiye iddiasına ihanettir' demesin. O nedenle bir daha söylüyorum. Biz terörle ilgili mücadele başta olmak üzere tüm hassas konularımızda dik durmaya devam ediyoruz. Tüm toplumun bu konudaki büyük kredisi var. Yeter ki kan akmasın diyor. Ama hiç kimsenin bu krediyi mahvetmeye hakkı yok, olamaz."

'DİKKAT ETMEK, ÇALIŞMAK, HASSAS OLMAK ZORUNDAYIZ'

Dünyanın bir ateş çemberi olduğuna dikkati çeken Turan, "Aşağımızda Suriye'de hala büyük sorunlar var. Filistin'de hepimizin kan ağladığı bir tablo mevcut. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ekonomik, siyasi, askeri sorunlar had safhada. O yüzden 85 milyonun beraber omuz omuza yol yürümeye, hayatımızı inşa ederken birliğimizi korumaya, herkesin hassas davranmaya mecburiyeti, ihtiyacı var. Bakanlığımızın terörle ilgili mücadelesi başta, tüm birimlerle daha dikkat olmaya devam edeceğiz. FETÖ'yle ilgili mücadelede çok büyük mesafe aldık. FETÖ uyarısı yaptığım için Lapseki Meydanı'nda sitem eden arkadaşlarım oldu. Pişman olan FETÖ'cü yok. Ama sinsi sinsi, sırasını bekleyen, yerini bekleyen FETÖ'cü çok. O yüzden dikkat etmek, çalışmak, hassas olmak zorundayız. Tüm terör örgütleriyle bu sözlere devam edeceğiz" dedi.

'AYNI BAYRAĞIN ALTINDA, AYNI ÇORBAYA KAŞIK SALLAMA GÖREVİMİZ VAR'

Bülent Turan, "Göç meselesi büyük oranda yoluna girdi. Uyuşturucuyla ilgili çok önemli adımlarımız var. Ama hem okullarımızı hem ailelerimizi uyarmak istiyorum. Etrafınızda kim varsa bu konuda yanlış yapan, potansiyeli, riski olan lütfen ilgili kurumlarımıza bu konuda bilgi veriniz. Siber suçlarla mücadelemiz devam ediyor. Özetle tüm alanlarda çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'miz güçlü olmak zorunda. Güçlü olmazsak, 'Suriye'nin başına gelen, Filistin'in başına gelen bizim başımıza da gelsin' diye bekleyen bir sürü anlayış, insan ve ülke var. Güçlü olmaktan başka yolumuz yok. Güçlü olmanın ilk şartı her ne kadar üretimse de esas ve önemli şartı birliğimiz, beraberliğimiz. 85 milyon olarak partimiz, memleketimiz, mesleğimiz, giyimiz, kuşamımız farklı olabilir ama yeri geldiğinde aynı bayrağın altında, aynı çorbaya kaşık sallama görevimiz var diye düşünüyorum" diye konuştu. Konuşmasının ardından Bülent Turan ve beraberindekiler dua edip, kurdele keserek okulun açılışını gerçekleştirdi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN-Orhan AKTUĞ/ LAPSEKİ, (Çanakkale),