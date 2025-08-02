Türkiye'nin Yeni Deniz Koruma Alanları UNESCO'ya Kaydedildi

Türkiye'nin yeni Deniz Koruma Alanları (DKA), Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) bünyesindeki Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'na (IOC) kaydettirilen haritaya işlendi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu güncelleme, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi'nin (DEHUKAM) ilgili kurumların katkılarıyla hazırladığı ve geçtiğimiz ay UNESCO'ya bağlı Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'na (IOC) kaydettirilen haritaya işlendi. Deniz Koruma Alanlarının arasında Kuzey Ege ve Fethiye-Kaş açıklarındaki iki alan dikkat çekti. Türkiye'nin çevre denizlerinde başka Deniz Koruma Alanlarının da yayımlanacağı öğrenildi.

Deniz Koruma Alanlarında deniz ekosisteminin korunması ve çevresel önlemlerin alınması planlanıyor. Öte yandan söz konusu alanların denizlerde seyrüsefer serbestisini etkilemeyeceği öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında Deniz Koruma Alanlarının statüleri ve mevzuatına dair koordinasyon çalışmaları devam ediyor.

Türkiye çevre denizlerine sahip çıkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da daha önce Finike açıklarında "Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan etti. Bu konudaki Bakanlar Kurulu Kararı 16 Ağustos 2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fethiye-Kaş açıklarında tesis edilen Deniz Koruma Alanları ile birlikte Türkiye'nin Akdeniz'de koruduğu çevre alanları kapsamının genişlemesiyle Türkiye, çevre denizlerine giderek daha fazla sahip çıkıyor.

Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu resmen ihdas edildi

Türkiye'nin nisanda ilan edilen ve haziranda IOC'ye kaydettirilen Deniz Mekansal Planlamasının daha da geliştirilmesi ve kurumlararası eşgüdümün sağlanması amacıyla "Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu"nun oluşturulmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 24 Temmuz 2025'te Resmi Gazete yayımlandı.

Bu çerçevede Kurul'un düzenli toplanarak Türkiye'nin çevre denizlerindeki sektörel faaliyetlerin çevresel etkilerini değerlendirmesinin yanı sıra bu konuda kurumlararası koordinasyonu sağlaması amaçlanıyor. Kurul'un sekretarya hizmetleri ile koordinasyon ve uygulamalarının takibi ise Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek. - PARİS