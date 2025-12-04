Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cevizoğlu, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura ile görüştü

Türkiye- Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Masami Tamura ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Cevizoğlu, Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, Tamura'nın ilk büyükelçilik görevini Türkiye'de icra etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görev süresi boyunca Türkiye- Japonya ikili ilişkilerinin daha da gelişeceğine inandığını dile getirdi.

Cevizoğlu, "Türkiye ile Japonya arasındaki Parlamentolar Arası Dostluk Gruplarının ziyaretlerini sıklaştırmayı amaçlıyoruz. Ekonomik ve ticari ilişkiler açısından Asya Pasifik bölgesindeki 3'üncü ticaret ortağımız Japonya. Birinci sırada Çin, ikinci sırada Güney Kore Cumhuriyeti geliyor. Japonya'nın ülkemizde kayda değer çok önemli yatırımları var." ifadelerini kullandı.

Türk firmalarının yıllar içerisinde savunma ve havacılık sanayilerinde önemli başarılar elde ettiğini belirten Cevizoğlu, "Ülkemizin küresel pazardaki payını artırdı. Nitekim küresel dron şirketlerimiz önemli bir ağırlığa sahip. Bu ve benzeri alanlarda, uluslararası ilişkilerde birlikte çalışmaktan da mutluluk duyuyoruz." dedi.

Büyükelçi Tamura da Türkiye'de büyükelçilik görevini üstlenmekten büyük bir gurur duyduğunu, iki ülke arasındaki işbirliklerini geliştirmek, ekonomik ilişkileri de daha ileri taşımak istediklerini ifade etti.