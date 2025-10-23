Haberler

Türkiye ve Umman'dan Madencilik Anlaşması

Türkiye ve Umman'dan Madencilik Anlaşması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye ile Umman arasında "Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Türkiye ile Umman arasında "Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temmuz ayında Umman'a gerçekleştirdiği ziyarette Umman Enerji ve Madenler Bakanı Salim Asser Al Aufi ile enerji alanında bir iş birliği anlaşması imzalamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerini kapsayan turunun son durağı olan Umman'da bu kez madencilik alanında yeni bir adım atıldı. Bakanlar Bayraktar ve Al Aufi, iki ülke arasında madencilik ve kritik mineraller alanında ilişkileri geliştirecek "Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Varılan anlaşma ile iki ülke maden ruhsat bölgeleri ile mevcut yatırım fırsatlarına ilişkin bilgi ve verileri paylaşacak. Madencilik yatırımlarına yönelik iş birliği fırsatları da belirlenecek. Anlaşmaya göre kamu ve özel sektör şirketleri arasında maden arama ve üretim imkanlarına yönelik ortak yatırımlar teşvik edilecek. Madencilik, kritik mineraller ve yer bilimleri alanlarında tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılacak.

Stratejik iş birliği

Bakan Bayraktar, varılan mutabakata ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Körfez ülkeleri ziyaretinin son durağı olan Umman'da eşlik ettiğimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'in başkanlığında gerçekleştirilen heyetlerarası görüşmeye iştirak ettik. Görüşme marjında Umman Enerji ve Madenler Bakanı Sayın Salim Nasser Al Aufi ile 'Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Bu anlaşmayla maden arama ve üretiminde yeni fırsatları araştırmak amacıyla her iki ülkenin kamu ve özel şirketleri arasında yeni iş birliklerini ve ortak yatırımları teşvik edecek, yer bilimleri alanında tecrübe paylaşımını artıracağız. Hedefimiz, her iki ülkenin de kazanacağı somut projelerle bu alandaki stratejik iş birliğimizi güçlendirmek. Ülkelerimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Maskat ziyareti

Bakan Bayraktar'ın temmuz ayındaki Muskat ziyaretinde iki ülke arasında "Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" imzalanmış, petrol, doğal gaz, elektrik, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve hidrojen teknolojileri gibi alanlarda iş birliğine gidilmesi kararlaştırılmıştı. - MASKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı

Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Türk Bayrağı Gazze'de dalgalandı, Netanyahu sinirden köpürdü

Netanyahu'yu küplere bindiren fotoğraf! Bu sözler kriz çıkartır
Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda İspanyolları hayrete düşürdü
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde

Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde
Sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek dehşet saçtı

Sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek dehşet saçtı
3 kişinin öldürüldüğü kanlı pusunun görüntüleri! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

İşte 3 kişiyi öldüren cani! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.