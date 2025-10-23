Türkiye ve Umman'dan Madencilik Anlaşması

Türkiye ile Umman arasında "Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temmuz ayında Umman'a gerçekleştirdiği ziyarette Umman Enerji ve Madenler Bakanı Salim Asser Al Aufi ile enerji alanında bir iş birliği anlaşması imzalamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerini kapsayan turunun son durağı olan Umman'da bu kez madencilik alanında yeni bir adım atıldı. Bakanlar Bayraktar ve Al Aufi, iki ülke arasında madencilik ve kritik mineraller alanında ilişkileri geliştirecek "Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Varılan anlaşma ile iki ülke maden ruhsat bölgeleri ile mevcut yatırım fırsatlarına ilişkin bilgi ve verileri paylaşacak. Madencilik yatırımlarına yönelik iş birliği fırsatları da belirlenecek. Anlaşmaya göre kamu ve özel sektör şirketleri arasında maden arama ve üretim imkanlarına yönelik ortak yatırımlar teşvik edilecek. Madencilik, kritik mineraller ve yer bilimleri alanlarında tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılacak.

Stratejik iş birliği

Bakan Bayraktar, varılan mutabakata ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Körfez ülkeleri ziyaretinin son durağı olan Umman'da eşlik ettiğimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'in başkanlığında gerçekleştirilen heyetlerarası görüşmeye iştirak ettik. Görüşme marjında Umman Enerji ve Madenler Bakanı Sayın Salim Nasser Al Aufi ile 'Madencilik ve Kritik Mineraller Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Bu anlaşmayla maden arama ve üretiminde yeni fırsatları araştırmak amacıyla her iki ülkenin kamu ve özel şirketleri arasında yeni iş birliklerini ve ortak yatırımları teşvik edecek, yer bilimleri alanında tecrübe paylaşımını artıracağız. Hedefimiz, her iki ülkenin de kazanacağı somut projelerle bu alandaki stratejik iş birliğimizi güçlendirmek. Ülkelerimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Maskat ziyareti

Bakan Bayraktar'ın temmuz ayındaki Muskat ziyaretinde iki ülke arasında "Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" imzalanmış, petrol, doğal gaz, elektrik, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve hidrojen teknolojileri gibi alanlarda iş birliğine gidilmesi kararlaştırılmıştı. - MASKAT