Türkiye ile İtalya arasında 11 anlaşma imzalandı

Türkiye ile İtalya arasında, ticaret, sanayi yatırımları, uzay, kültür, spor, sosyal hizmetler, arşiv, ulaştırma ve savunma sanayi alanında anlaşmalar imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlığında yapılan Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından iki ülke arasındaki anlaşmalara imza atıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı arasında İkili Ticaret İlişkilerinin Geliştirilmesine Dair Ortak Bakanlık Açıklaması'nı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Edmondo Cirelli imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı arasında Bilim, Teknoloji, Yenilik, Sanayi ve Yatırım Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso tarafından imzalandı.

Türkiye Uzay Ajansı ile İtalya Uzay Ajansı arasında Barışçıl Amaçlı Uzay Faaliyetlerinde İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı'na Bakanlar Kacır ve Urso imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığı arasında Kültürel Varlıklarının Yasa Dışı Ticareti ile Mücadele Hakkında Mutabakat Zaptı'nı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile İtalya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Kültürel Mirasın Geliştirilmesi Dairesi Arasında Müzeler Arası İşbirliği ve Arkeolojik Mirasın Tanıtımı Hakkında Mutabakat Zaptı da Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile İtalya Kültür Bakanı Giuli tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arşivler Genel Müdürlüğü Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Muhammet Ahmet Tokdemir ile İtalya Kültür Bakanı Giuli imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanlığı Spor Dairesi ve Gençlik Politikaları ve Evrensel Kamu Hizmeti Dairesi Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Andrea Abodi imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanlığı Engelliler Bakanı Arasında Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İtalya Engelliler Bakanı Alessandra Locatelli tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Uluslararası Ulaştırma Koridorlarının Kullanımı Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'na, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile İtalya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Edoardo Rixi imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Arasında Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi imzaladı.

Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan havacılık ve savunma sanayi firması Leonardo arasındaki ön protokol, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Leonardo CEO'su Roberto Cingolani tarafından imzalandı.