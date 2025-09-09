Türkiye, Gazlaştırma Kapasitesini 5 Katına Çıkararak Avrupa Pazarlarına Gaz Getirmeyi Hedefliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeniden gazlaştırma kapasitesini 5 katına çıkarmak suretiyle Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına gaz getirebildiklerini ifade ederek, "Böylece, bir yandan enerji tedarikimizi güvence altına almayı, diğer yandan da Avrupa pazarlarına bol miktarda gaz götürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen başta doğal gaz, LNG, hidrojen ve iklim teknolojileri olmak üzere enerji sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren Gastech 2025 Fuarı ve Konferansı'na katıldı. Etkinlik kapsamında Bakanlar Oturumunda konuşan Bakan Bayraktar, "Yeni Enerji Zorunluluğu: Değişken Küresel Pazarda Güvenlik ve Dayanıklılık" başlıklı panelde Türkiye'nin enerji vizyonunu anlattı. Türkiye'nin elektrik talebinin 30 yılda üç katına çıkmasını beklediklerini ifade eden Bakan Bayraktar, halihazırda elektrik tüketiminin 350 teravat saat olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki 30 yıl içinde bu rakamın bin teravat saate çıkmasını bekliyoruz" dedi.

"2035 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitemizi 4 katına çıkarmayı planlıyoruz"

Elektrik talebindeki artışı farklı enerji kaynaklarıyla karşılamaya çalıştıklarını söyleyen Bayraktar, çok iddialı bir yenilenebilir enerji hedefleri bulunduğunu belirterek, "2035 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitemizi 4 katına çıkarmayı planlıyoruz. Ancak başka enerji kaynaklarına da ihtiyacımız var. Bu yüzden geleneksel büyük ölçekli bir nükleer enerji santrali inşa ediyoruz. 5 gigavat civarında güç sağlayacak olan küçük modüler reaktörleri de inceliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ortaklarımızla birlikte başka projeler arıyoruz"

Bayraktar, gaz alanında değer zincirinin her aşamasına yatırım yaptıklarını anlatarak "5 yıl önce Karadeniz'de büyük bir gaz keşfi yaptık. Ancak çok daha fazla gaza ihtiyacımız var. Bu nedenle Karadeniz'deki üretimimizi artırıyoruz. Orta Asya, Hazar kaynakları, Afrika ve Orta Doğu'nun farklı bölgelerindeki ortaklarımızla birlikte başka projeler arıyoruz." dedi.

"12 milyar metreküp gazı, Türkiye'de depolamayı hedefliyoruz"

Birçok gaz projesine yatırım yaptıklarını aktaran Bayraktar, yeraltı depolama projeleriyle ilgili olarak, "2030 yılında yıllık ihtiyacımızın neredeyse yüzde 20'sini oluşturan 12 milyar metreküp gazı, Türkiye'de depolamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Avrupa pazarlarına Gaz

Yeniden gazlaştırma kapasitesine de yatırım yaptıklarını ifade eden Bayraktar, 7-8 yıl içinde yeniden gazlaştırma kapasitesini 5 katına çıkardıklarını söyledi. Gazlaştırma kapasitesindeki artışın Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına daha fazla enerji getirmeye imkan sağladığını vurgulayan Bayraktar, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Gazlaştırma terminallerini kullanarak LNG'yi yeniden gazlaştırıyoruz. Bulgaristan ve Yunanistan sınırına, oradan da Avrupa pazarına iletiyoruz. Böylece, bir yandan enerji tedarikimizi güvence altına almayı, diğer yandan da Avrupa pazarlarına bol miktarda gaz götürmeyi hedefliyoruz"

AB, ABD, Macaristan ve Nijerya'dan katılım

Panelde Bakan Bayraktar'ın yanı sıra Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szijjrt, Nijerya Petrol Kaynakları Devlet Bakanı Ekperikpe Ekpo, AB Komisyonu Enerji Genel Müdürü Ditte Juul Jrgensen ve ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum da birer konuşma yaptı. - MİLANO