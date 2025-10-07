Türkiye-Finlandiya İlişkileri Güçleniyor

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Johannes Koskinen ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Oktay iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024 yılında bir ölçüde gerilediğini ancak 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine kısa sürede ulaşılmasının mümkün olduğunu belirtti.

Oktay, Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşları ve Tatarların iki ülke arasındaki kültürel bağların toplumsal olarak güçlendirilmesi için önemli bir potansiyel yarattığını ifade etti.

Türkiye'nin yaşanan bölgesel ve küresel sorunlar karşısında ilkeli bir dış politikayı tutarlılıkla benimsemeyi sürdürdüğünü aktaran Oktay, "Konuk heyetle uluslararası ilişkilerin gündemindeki birçok sorunu konuşma fırsatı bulacağız. Bu bağlamda özellikle Arktik Bölgesinde iş birliği, Ukrayna'da devam eden savaş, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirmeye devam ettiği soykırım ve Ortadoğu bölgesindeki saldırganlıklarının yarattığı sonuçları detaylı olarak ele alacağız." diye konuştu.

Koskinen, Finlandiya'nın NATO'ya dahil olmasından sonra savunma harcamaları ve ülkelerinin savunmaya ilişkin yeteneklerinin artırılmasının gündemlerine dahil olduğunu anlattı.

Finlandiya ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası organizasyonlar kapsamında çatışmaların barışçıl çözümü için arabuluculuk yapan iki ülke olduğunu anımsatan Koskinen, "Türkiye'nin bu doğrultuda Ukrayna ve Gazze'de barışın sağlanması için gösterdiği çabaları takdir ediyoruz. Filistin konusunda atılan güncel adımların nihayete erdirilmesini umuyoruz." dedi.

"Avrupa Birliği perspektifimizde Finlandiya'nın ilkesel desteği bizim için değerlidir"

Türkiye-Finlandiya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Koskinen ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ercan, Finlandiya'nın "barış hedefine hizmet ettiği zaman Filistin'i tanıyacağız" yönündeki beyanını not ettiklerini belirterek, dost ülkenin bu adımını mümkün olan en kısa sürede atacağına yürekten inandıklarını söyledi.

Finlandiya'nın NATO'ya katılımıyla güvenlik ve savunma alanındaki iş birliğinin yeni bir boyut kazandığını ifade eden Ercan, şunları kaydetti:

"Üçlü Mutabakat kapsamındaki yükümlülüklerinizi yerine getirme yönünde gösterdiğiniz çabayı takdir ediyoruz. PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerinin propaganda, finans ve eleman devşirme faaliyetlerine karşı daha caydırıcı ve somut adımların sürdürülmesini de beklediğimizi vurgulamak isterim. Avrupa Birliği perspektifimizde Finlandiya'nın ilkesel desteği bizim için değerlidir. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi sürecinde daha görünür destek, iş dünyası ve gençlerimiz için çok somut kazanımlar doğuracaktır. Aynı zamanda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı sıfatıyla, Türkiye-Finlandiya hattında kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmesini odağa alan somut girişimler başlatmaya hazırım."

Türkiye'deki Meclis üyelerinin Filistin ve Gazze bölgesindeki barışın sağlanması için yaptıkları çalışmaları takdir ettiklerini belirten Koskinen, Filistin'in tanınmasına ilişkin Finlandiya'da bu anlamda pozitif bir görüş olduğunu söyledi.

Koskinen, "Hükümet, şu anda Filistin'i ülke olarak tanıma konusunda istekli, her ne kadar bazı koşulları olsa da biz muhalefet kanadı olarak Filistin'i bir ülke olarak tanımaya hazırız. Bu konuda da yakın zamanda eyleme geçileceğini düşünüyorum." dedi.