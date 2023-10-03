Türkiye AB'ye tam üye olmadan Avrupa'nın birliği tamamlanmayacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, "Avrupa'nın birliği" için halen katedilecek çok yol olduğunu belirterek "Türkiye AB'ye tam üye olmadan Avrupa'nın birliğinin tamamlanmayacağına inanıyoruz." dedi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğince Alman Birliği Günü kutlamaları münasebetiyle resepsiyon düzenlendi.

Büyükelçilik bahçesindeki resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Bozay, Türkiye'deki yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Bozay, Almanya'nın Türkiye için stratejik önemde bir ortak olduğunu belirterek 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Almanya'nın gösterdiği dayanışma ve desteğin, "iki milleti birbirine bağlayan güçlü bağların gerçek kanıtı" olduğunu vurguladı.

Almanya'nın deprem bölgesine 396 personel ve 40 kurtarma köpeği gönderdiğini hatırlatan Bozay, "Bu büyük destek için Türk hükümeti ve Türk milleti, Alman hükümeti ve halkına müteşekkirdir. Sayın Büyükelçi'nin konuşmasında yeniden imarda da yanımızda olacağını teyit etmesi de bize güç vermektedir." ifadelerini kullandı.

Bozay, Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ihracat rotası olmayı sürdürdüğünü belirterek "Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 50 milyar avro üzerindeydi. Bu rakam, bu yılın ilk 7 ayında da 30 milyar avroya yaklaşmıştır." dedi.

Almanya'nın yeşil dönüşüm ve dijitalleşme çalışmaları açısından da Türkiye'nin önemli bir ortağı olduğuna vurgu yapan Bozay, bu alanlarda daha da fazla işbirliği potansiyeli bulunduğunu, üçüncü ülkelerde birlikte daha fazla çalışma fırsatlarını da değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Bozay, öte yandan Türkiye ve Almanya'nın, Almanya'da yaşayan Türk toplumu aracılığıyla gerçekten de birçok alanda birbirine bağlandığını, bu bağların her alanda yeni ufuklar açtığını dile getirdi.

Almanya ile uluslararası platformlarda yakın işbirliği içinde çalıştıklarını kaydeden Bozay, NATO müttefikleri olarak pek çok konuda bölgede ve tüm dünyada barış ve istikrarın desteklenmesine yönelik ortak vizyon ve hedefi paylaştıklarını söyledi.

Bozay, "Berlin Duvarı 34 yıl önce yıkılmış olsa da bugün Avrupa'da başka duvarlar yükselmekte. Bu duvarlar görülmese de varlıkları hissediliyor. Almanya'nın birliği sağlandı, Doğu ve Batı Almanya birleşti ancak Avrupa'nın birliği için hala katedilecek çok yol var. Türkiye AB'ye tam üye olmadan Avrupa'nın birliğinin tamamlanmayacağına inanıyoruz. Almanya'nın AB'de lider bir ülke olarak herkesin yararına olacak şekilde katılım sürecimizi olumlu yönde etkileyebileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Gelecek dönemde Almanya ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize konularında çalışmaları yoğunlaştıracaklarını vurgulayan Bozay, bu konuları gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret edecek olan Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Thomas Bagger ile de ele alacaklarını söyledi.

"Türkiye bizim için stratejik öneme sahip bir ortaktır"

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz da halen Ankara'daki terör saldırısının etkisinde olduklarını belirterek terör saldırısını şiddetle kınadı ve yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Bugün Avrupa Birliği'nde barış içinde bir arada yaşadıklarını ancak bu barışın kıtanın tamamı için geçerli olmadığını kaydeden Schulz, "Ukrayna'ya karşı yürütülen savaşa kalıcı bir çözüm bulma çabalarımızda ve çağımızın diğer pek çok başka sorununda olduğu gibi Türkiye bizim için stratejik öneme sahip bir ortaktır. Montrö Sözleşmesi'nin akıllıca uygulanması ve Karadeniz Tahıl Girişimi konusundaki yorulmak bilmeyen çabaları için Türkiye'ye minnettarız." diye konuştu.

Büyükelçi Schulz, Türkiye ve Almanya'nın "birbirleri için çok önemli ortak" olduklarını ifade ederek iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 50 milyar avroyu aşarak rekor seviyeye ulaştığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Alman hükümetinin ve şirketlerinin Türkiye'ye yardım sağladığını kaydeden Schulz, "Depremin ardından yeniden yapılanma zaman alacaktır ve Almanya bu zorluğun üstesinden gelmek için orta ve uzun vadede Türkiye'nin yanında durmaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Schulz, Almanya'nın gelecek yaz 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını belirterek katılımcıları, Almanya'ya şampiyonayı izlemeye davet etti.