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Beyaz Saray, Trump'ın İran anlaşmasını imzaladığı anın görüntülerini yayınladı

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Versay Sarayı'ndaki yemek sırasında İran anlaşmasını imzaladığı anların görüntülerini yayınladı. Macron, anlaşmayı 'doğru ve önemli bir adım' olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldiği yemek sırasında İran'la varılan anlaşmayı imzaladığı anların görüntülerini yayınladı.

ABD ve İran arasında varılan mutabakatın resmiyete dökülmesinin yankıları sürerken,

Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump'ın İran anlaşmasını imzaladığı anların görüntülerini yayınladı. G7 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa'da bulunan Trump'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Versay Sarayı'nda bir araya geldiği yemek sırasında anlaşma metnini imzaladığı görüldü. Macron başta olmak üzere salonda bulunanların gelişmeyi alkışlarla karşılaması dikkat çekti.

Macron: "Doğru ve önemli bir adım"

O anlara ait bir görüntüyü daha sonra kendi sosyal hesabından paylaşan Macron, "Başkan Trump, bu akşam Versay'da İran ile ABD arasında varılan anlaşmayı imzaladı. Bu anlaşma kalıcı bir barışın yolunu açacak ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak. Bu, doğru ve önemli bir adımdır ve yakında enerji fiyatlarında düşüş sağlanmasına imkan tanıyacaktır" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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