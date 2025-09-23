Haberler

Trump: Ukrayna, Rus işgali altındaki topraklarını kurtarabilir

Trump: Ukrayna, Rus işgali altındaki topraklarını kurtarabilir
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki topraklarını kurtarabileceğine inandığını belirtti. Avrupa'nın ve NATO'nun mali desteği ile Ukrayna'nın eski sınırlarına dönebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rus işgalindeki topraklarını kurtarabileceğine inandığını belirterek, "Zaman, sabır ve Avrupa'nın, özellikle de NATO'nun mali desteği ile bu savaşın başladığı eski sınırlar yeniden kurulabilir. Neden olmasın" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklama yaptı. Trump, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'nin desteğiyle Rus işgali altındaki topraklarını geri alabileceğini ifade ederek, "Zaman, sabır ve Avrupa'nın, özellikle de NATO'nun mali desteği ile bu savaşın başladığı eski sınırlar yeniden kurulabilir. Neden olmasın? Rusya, gerçek bir askeri gücün bir haftadan az bir sürede kazanabileceği bir savaşı üç buçuk yıldır amaçsızca sürdürüyor" dedi.

Ukrayna ile savaşı uzun süredir sürdürmesi nedeniyle Rusya'yı güçlü görünen fakat aslında zararsız olan objeleri tanımlamak için kullanılan bir Çin terimi olan "Kağıttan Kaplan"a benzeten Trump, Rusya'nın savaş nedeniyle yaşadığı ekonomik sıkıntılar sonucunda Ukrayna'nın ülkesini eski haline getirebileceğini iddia ederek, "Kim bilir, belki de daha da ileri gidebilir. Putin ve Rusya büyük ekonomik sıkıntılar içindedir ve şimdi Ukrayna'nın harekete geçme zamanıdır. Her halükarda, her iki ülkeye de başarılar diliyorum. NATO'nun istediği gibi kullanması için NATO'ya silah tedarik etmeye devam edeceğiz. Herkese iyi şanslar" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
