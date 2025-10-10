Trump'tan Çin'e tepki: Çok garip şeyler oluyor, düşmanca davranıyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in nadir toprak elementleri ve birçok üretim kaleminde ihracat kontrolleri uygulamak istediğini belirterek, bunun küresel piyasaları tıkayacağını ve ülkeler arası ticareti zorlaştıracağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin'in son dönemde dünya genelindeki ülkelere nadir toprak elementleri başta olmak üzere çok sayıda ürüne ihracat kısıtlaması getirmeyi planladığına ilişkin mektuplar gönderdiğini bildirdi.

"ÇOK GARİP ŞEYLER OLUYOR"

Trump, "Çin'de çok garip şeyler oluyor. Çok düşmanca davranıyorlar ve akıllarına gelebilecek hemen her şeye ihracat kontrolleri uygulamak istiyorlar" ifadelerini kullandı. Bu hamlenin küresel piyasaları tıkayacağını ve ülkeler için hayatı zorlaştıracağını belirten Trump, "Geçtiğimiz 6 ay boyunca Çin ile ilişkilerimiz çok iyiydi. Dolayısıyla ticaret konusundaki bu hamle daha da şaşırtıcı oldu" dedi.

Trump, diğer ülkelerin de bu durumdan rahatsız olduğunu ve Washington'la temasa geçtiğini aktararak, Çin'in ekonomik alanda 'sinsi ve düşmanca' bir tutum sergilediğini öne sürdü. ABD'nin ise Çin'den çok daha güçlü tekel pozisyonlarına sahip olduğunu vurgulayan Trump, "Sadece onları kullanmayı seçmedim, çünkü buna şimdiye kadar gerek yoktu" ifadelerini kullandı.

"SAYFALARCA UZUNLUKTA MEKTUP YAZDILAR"

Çin'in gönderdiği mektupların sayfalarca uzunlukta olduğunu ve ülkelerin erişimini kısıtlamak istediği ürünleri ayrıntılı biçimde sıraladığını belirten Trump, bu adımı 'rutin olmayan ve düşmanca' olarak nitelendirdi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeyi planladığı APEC Zirvesi'nin de bu gelişmeler sonrası belirsiz hale geldiğini ifade ederek, "Başkan Şi ile konuşmadım çünkü buna gerek yoktu. Bu durum, özgür dünyanın tüm liderleri için bir sürpriz oldu" dedi.

GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ

Çin'in bu adımı, Orta Doğu'da barışın sağlandığının açıklandığı gün atmasına da dikkati çeken Trump, bunun zamanlamasının tesadüf olmayabileceğini savundu. ABD'nin bu hamleye karşı finansal önlemler alabileceğini dile getiren Trump, "Onların tekeline aldıkları her element için bizim iki elementimiz var" ifadesini kullandı.

Trump, olası adımlar arasında Çin ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin büyük ölçüde artırılmasının da bulunduğunu belirterek, "Belki de her şeyde olduğu gibi bunun da zamanı gelmiştir. Potansiyel olarak acı verici olsa da sonuçta ABD için iyi bir şey olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.