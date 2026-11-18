Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere Shenzhen kentine gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı havalimanında karşılayarak bir ilke imza attı. Trump, Xi'nin havalimanında karşıladığı ilk ABD başkanı oldu.

ABD Başkanı Trump, APEC Zirvesi'ne katılmak üzere Filipinler'den Çin'e geçti. Trump, Shenzhen Bao'an Uluslararası Havalimanı'nda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından karşılandı. Şu ana kadar hiçbir ABD başkanını havalimanında karşılamayan Xi Jinping, Trump'ı bizzat karşılayarak bir ilke imza attı. Xi, uçaktan indiği sırada Trump'a sarıldı. İki ülkenin milli marşı çalınırken, askeri uçaklar gösteri yaptı. Trump, Xi ile kırmızı halıda yürüdükten sonra aracına binerek alandan ayrıldı.

Trump da eylül ayında ABD'ye gelen Xi'yi Joint Base Andrews Hava Üssü'nde bizzat karşılamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise bugün Shenzhen'e varışında Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Cai Qi tarafından karşılanmıştı.

Kritik zirve yarın: Yeni "Yalta Konferansı" endişesi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Xi Jinping, yarın ilk kez üçlü görüşme gerçekleştirecek. Tarihi görüşmede Rusya'nın Ukrayna ile savaşı, ABD'nin İran'la savaşı, ticaret, yapay zeka ve nükleer silahlar gibi diğer hassas konuların ele alınması bekleniyor. Kritik zirve, ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği arasında 1945'te yapılan, etki alanlarını resmileştiren, İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenin zeminini hazırlayan ve büyük güçlerin diğer ülkelere dayattığı anlaşmaların kısa bir özeti haline gelen Yalta Konferansı ile karşılaştırılıyor. Zirve, dünyanın en büyük askeri güçlerinin kendi çıkarlarını göz ardı edeceğinden endişe eden bazı Avrupa ve Asya başkentlerini de tedirgin etti.

Kremlin ise bu hafta Yalta Konferansı ile yapılan karşılaştırmaları "siyaset bilimcilerinin oyunları" şeklinde nitelendirerek reddetti ancak toplantının küresel meseleler üzerinde büyük bir etkisi olacağını ifade etti. Pekin ise üçlü görüşmenin dünya barışını teşvik edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı